2025 Highest Mileage Cars: భారతదేశంలోని బెస్ట్‌ మైలేజీ ఇచ్చే టాప్‌ 4 కార్లు.. ధర తక్కువే..!

x

Highlights

భారత మార్కెట్లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, అది మీకు మంచి ఫీచర్లు, మంచి పనితీరును ఇస్తే ఈ జాబితా మీకు ఉత్తమ ఎంపిక అవుతుంది. ఈ వ్యాసంలో భారత మార్కెట్లో అత్యధిక ఇంధన సామర్థ్యం కలిగిన కొన్ని ఉత్తమ కార్ల గురించి చెప్పబోతున్నాము. కాబట్టి ఈ కార్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Maruti Alto K10

మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10 అనేది CNG ఎంపికతో భారత మార్కెట్లో అత్యంత చౌకైన, అత్యంత నిర్వహించదగిన కార్లలో ఒకటి. ఆల్టో K10 ధర 4.23 నుండి ప్రారంభమై డీలర్‌షిప్‌ను బట్టి 6.21 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఆల్టో K10 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, ఇది CNG ఎంపికలో దాదాపు 66 బీహెచ్‌పీ, 82 మి.మీ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఈ సీఎన్‌జీ ఆప్షన్ లీటరుకు దాదాపు 32 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది. ఆల్టో K10 హైయర్ వేరియంట్‌లో ఏసీ కంట్రోల్స్, ఆడియో కంట్రోల్స్, డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్ సెటప్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌తో కూడిన యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రాథమిక లక్షణాలతో వస్తుంది. ఆల్టో K10 నడపడానికి చాలా చౌకగా ఉంటుంది. పార్కింగ్ చేయడం సులభం.

Maruti Suzuki Dzire

సుజుకి డిజైర్ ధర న్యూఢిల్లీలోని ఎక్స్‌షోరూమ్‌లో 6.84 నుండి ప్రారంభమై 10.19 లక్షల వరకు ఉంటుంది. మారుతి సుజుకి డిజైర్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, ఇది సీఎన్‌జీ ఆప్షన్‌లో దాదాపు 80 బీహెచ్‌పీ పవర్, 102 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మారుతి సుజుకి డిజైర్ పెట్రోల్‌లో దాదాపు 25 కెఎమ్‌పిఎల్ మైలేజీని, సీఎన్‌జీ ఆప్షన్‌లో 30 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇటీవల అప్‌డేట్ చేసిన మారుతి సుజుకి డిజైర్ పెద్ద టచ్ స్క్రీన్, ఎక్కువ క్యాబిన్ స్పేస్, వెనుక ఏసీ వెంట్స్, మల్టీ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హెడ్ అప్ డిస్‌ప్లే, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్‌తో వస్తుంది.

Renault Kwid

రెనాల్ట్ క్విడ్ 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, ఇది 91 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌తో దాదాపు 67 బీహెచ్‌పీ పవర్ ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక చాలా అధిక ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థతో వస్తుంది. సీఎన్‌జీ ఎంపిక 28 kmpl మైలేజీని క్లెయిమ్ చేస్తుంది. రెనాల్ట్ క్విడ్ ధర 5.10 లక్షల నుండి ప్రారంభమై 6 లక్షల వరకు ఉంది, ఇది డీలర్‌షిప్, రాష్ట్ర ధరను బట్టి ఉంటుంది.

Maruti Suzuki Swift

షోరూమ్‌ను బట్టి మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ ధర 6.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమై 8 లక్షల వరకు ఉంటుంది. స్విఫ్ట్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, ఇది దాదాపు 80 బీహెచ్‌పీ పవర్, 111.7 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక 5 స్పీడ్ మాన్యువల్, 5 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికతో వస్తుంది, కానీ ఎంపిక మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికతో మాత్రమే వస్తుందని వారు చూస్తున్నారు. స్విఫ్ట్ దాదాపు 25.75 కి.మీ మైలేజ్ అందిస్తుంది. సీఎన్‌జీ వేరియంట్ దాదాపు 33 కెఎమ్ రేంజ్‌ను క్లెయిమ్ చేస్తుంది.

మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ పెద్ద టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే కనెక్టివిటీ, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, మంచి భద్రతా ఫీచర్లు, బలమైన డీలర్‌షిప్ మద్దతు వంటి మరింత ఆధునిక లక్షణాలతో వస్తుంది.

