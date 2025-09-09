  • Menu
Film Industry Success Zodiac Signs: సినీ పరిశ్రమలో విజయం సాధించే రాశులు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏమంటోంది?

సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ కావడం అంత ఈజీ విషయం కాదు. కష్టపడటమే కాకుండా అదృష్టం కూడా తోడుగా ఉండాలి. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల్లో జన్మించిన వారు సినిమాల్లో విజయాన్ని సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జ్యోతిష్యం ప్రకారం—

శుక్రుడు కళ, నటన, అందం, ఆకర్షణకు ప్రతీక. ఈ గ్రహం వృషభం, తుల, మీన రాశుల్లో బలంగా ఉంటే సినీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.

బుధుడు తెలివితేటలు, సంభాషణా నైపుణ్యాలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ను పెంచుతాడు. ఇది నటనలో పెద్ద ప్లస్ అవుతుంది.

బృహస్పతి అదృష్టం, విజయాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.

చంద్రుడు బలంగా ఉంటే భావోద్వేగాలను వ్యక్తం చేయడంలో, ప్రజాదరణ పొందడంలో సహాయపడతాడు.

రాహువు శుభస్థానంలో ఉంటే దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల పెరుగుతాయి.

ఈ గ్రహాల సమన్వయం ఒక వ్యక్తిని సినీ రంగంలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా మార్చగలదని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే కేవలం రాశి మాత్రమే కాదు, కష్టపడి పనిచేయడం, కళాప్రతిభ, అంకితభావం కూడా విజయానికి కీలకమని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

(గమనిక: ఈ సమాచారం ఇంటర్నెట్‌లో లభ్యమయ్యే వివరాల ఆధారంగా అందించబడింది. కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే.)

