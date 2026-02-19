  • Menu
సొంతింటి కల నెరవేరే సమయం.. ఏప్రిల్‌లో ఈ రాశుల వారికి ఆస్తి యోగం!

Zodiac Signs Buying New Home in April 2026
Highlights

ఏప్రిల్ నెలలో ఈ రాశుల వారికి సొంతింటి కల నెరవేరబోతోంది! పునర్వసు నక్షత్రంలోకి గురువు ప్రవేశం వల్ల 5 రాశుల వారికి ఆస్తి, వాహన యోగం.

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి (గురువు) గమనంలో మార్పు రాబోతోంది. ఏప్రిల్ 20వ తేదీన గురువు పునర్వసు నక్షత్రంలోని రెండో పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం మరియు సంతానానికి కారకుడైన గురువు ఇలా శుభస్థానంలోకి రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం.

అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే:

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు లభిస్తాయి. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న సొంతింటి కల లేదా స్థలం కొనుగోలు ఈ నెలలో పూర్తయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఆదాయం కూడా భారీగా పెరుగుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుండి వీరికి విముక్తి లభిస్తుంది. నూతనంగా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే యోగం బలంగా ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ చకచకా పూర్తవుతాయి.

మీన రాశి: బహుళ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం వచ్చి చేరుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

సింహ రాశి: సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించడంతో పాటు, ఆత్మవిశ్వాసంతో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ రంగంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తారు.

మకర రాశి: కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరపడటమే కాకుండా, విలాసవంతమైన వస్తువుల సేకరణపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. అదృష్టం అన్ని విధాలా తోడుంటుంది.

గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి ఏప్రిల్ నెల ఒక మలుపు వంటిది. ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేస్తే ఆర్థికంగా మరియు వ్యక్తిగతంగా గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు.


గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే పరిగణించగలరు. వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

