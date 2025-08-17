వారఫలాలు (ఆగస్టు 17-23, 2025): 12 రాశుల వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం
ఆగస్టు 17-23, 2025 వారఫలాలు: 12 రాశుల వారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోండి.
మేషం (అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1)
ఈ వారం శుభగ్రహాల అనుకూలత మీకు తోడుగా ఉంటుంది. ఆశించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. కొత్త ఆలోచనలతో లాభాలు వస్తాయి. అయితే వృధా ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. పెద్ద వాగ్దానాలు చేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
వృషభం (కృత్తిక 2,3,4, రోహిణి, మృగశిర 1,2)
ఈ వారం మీకు శుభవార్తలే ఎక్కువ. మంచి పెళ్లి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు సొంత ఊర్లోనే ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. షేర్లు, పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనంద వాతావరణం ఉంటుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మిథునం (మృగశిర 3,4, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1,2,3)
ఈ వారం సాఫల్యాలు మీ వెంట ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు నిలకడగా సాగుతాయి. శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు వస్తాయి. నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.
కర్కాటకం (పునర్వసు 4, పుష్యమి, ఆశ్లేష)
ధనస్థానం బలంగా ఉండడంతో ఆదాయం బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి అవకాశముంది. వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థిక సమస్యలకు ఊహించని పరిష్కారం లభిస్తుంది. వాగ్వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పరవాలేదు.
సింహం (మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1)
అష్టమ శని ప్రభావంతో ఖర్చులు, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చికాకులు ఎదురవుతాయి. ఆదాయం తగ్గుతుంది. ఉద్యోగంలో మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఆలస్యమవుతాయి. ప్రయాణాలు, ఆహారంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కన్య (ఉత్తర 2,3,4, హస్త, చిత్త 1,2)
గురు, శుక్ర, బుధ ప్రభావంతో అన్ని పనులు అనుకున్నట్లు పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగరీత్యా ప్రయాణాలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. అదనపు ఆదాయానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తుల (చిత్త 3,4, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3)
ఈ వారం పదోన్నతులు, జీతభత్యాల పెరుగుదల సాధ్యమే. ఆదాయం అనేక మార్గాల్లో వస్తుంది. వ్యాపారాల్లో సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. షేర్లు లాభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. విహారయాత్రకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చికం (విశాఖ 4, అనూరాధ, జ్యేష్ట)
మిశ్రమ ఫలితాలు పొందే వారం. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఆలస్యాలు, పొరపాట్లు జరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ విషయాలు సజావుగా సాగుతాయి. అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. నిరుద్యోగులకు ఊరిలోనే అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు (మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ 1)
గురు, బుధుల బలం వల్ల ఉద్యోగంలో, సమాజంలో మంచి పేరు వస్తుంది. లాభదాయక పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు విజయం దక్కుతుంది. పెళ్లి ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. దాంపత్య జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది.
మకరం (ఉత్తరాషాఢ 2,3,4, శ్రవణం, ధనిష్ట 1,2)
ఈ వారం ఏ పని చేసినా సఫలమే. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు బాగా సాగుతాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు వస్తాయి. దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
కుంభం (ధనిష్ట 3,4, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3)
శని ప్రభావంతో కొద్దిగా ఒత్తిడి, శ్రమ ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. అయినా పనులు సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు సర్దుమణుగుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం కావచ్చు. పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో శుభవార్త వింటారు.
మీనం (పూర్వాభాద్ర 4, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి)
ఈ వారం సానుకూలంగా గడుస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. బాకీలు, బకాయిలు వసూలవుతాయి. వ్యక్తిగత సమస్యలు తగ్గుతాయి. అనుకోని శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది.
👉 మొత్తంగా ఈ వారం చాలా రాశుల వారికి శుభప్రదంగా కనిపిస్తోంది. కొన్ని రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మరింత ఫలితాలు అనుభవించగలరు.