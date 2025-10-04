Weekly Horoscope: అక్టోబర్ రెండో వారంలో ఈ 5 రాశుల జాతకాలు మారబోతున్నాయి
వచ్చే వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం: కాల యోగం ప్రభావంతో మేషం, సింహ రాశులకు శుభ ఫలితాలు
వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, వచ్చే వారం ఏర్పడే కాల యోగం చాలా శుభప్రదంగా ఉండనుంది. ఈ వారం శుక్రుడు సింహ రాశిలో, చంద్రుడు మరియు రాహువు కుంభ రాశిలో సంచారం చేయనుండటం వల్ల ఈ ప్రత్యేక యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని ప్రభావంతో మేషం, సింహం సహా ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
అదృష్టవంతులైన రాశులు:
మేష రాశి (Aries): ఈ వారం మేష రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు, ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు రావచ్చు. భూమి, భవనాలకు సంబంధించిన ఒప్పందాల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
సింహ రాశి (Leo): సింహ రాశి వారికి చాలా రంగాల్లో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునేవారికి లేదా పనిచేస్తున్నవారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి.
తులా రాశి (Libra): ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి పదవి లేదా పెద్ద బాధ్యత లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు లాభాలు, కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటాయి. బంధువులతో అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio): వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్, వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త వింటారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది.
ధనస్సు రాశి (Sagittarius): ధనస్సు రాశి వారు డబ్బు, సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాలి. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు కెరీర్ పరంగా పురోగతి ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. కష్ట సమయాల్లో జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న జ్యోతిష్య సమాచారం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.