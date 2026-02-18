Rajayoga: మీనరాశిలో మూడు గ్రహాల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం!
Rajayoga: మార్చిలో మీనరాశిలో శని, సూర్య, శుక్ర గ్రహాల అరుదైన కలయిక! ఈ శక్తివంతమైన త్రిగ్రహ సంయోగం వల్ల 4 రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టి అదృష్టం వరించబోతోంది.
Rajayoga: ఖగోళంలో గ్రహాల సంచారం ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమైన మార్పులకు దారితీస్తుంది. ఈ క్రమంలో మార్చి నెలలో ఒక అద్భుతమైన ఖగోళ ఘట్టం జరగబోతోంది. ఒకే రాశిలో మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలవబోతున్నాయి. మీనరాశిలో శని దేవుడు, సూర్యుడు మరియు శుక్రుడు కలిసి సంచరించడం వల్ల అత్యంత ప్రభావవంతమైన 'రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు మారిపోనున్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే:
వృషభ రాశి: ఈ త్రిగ్రహ సంయోగం వృషభ రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు, వేతన పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు తమ నెట్వర్క్ను విస్తరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వృత్తి జీవితంలో కొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా మరియు మానసికంగా ఈ సమయం వీరికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: విద్య, వృత్తి రంగాల్లో ఉన్న ధనుస్సు రాశి వారు తిరుగులేని విజయాన్ని సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న అప్పులు, ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం మీకు అందుతుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడతారు. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. సమాజంలో హోదా, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక విజయాలు దాన్ని మరుగున పడేస్తాయి.
మార్చిలో జరిగే ఈ గ్రహాల కలయిక సామాజికంగా కూడా అనేక మార్పులకు కారణం కానుంది. ఈ రాజయోగం వల్ల పై రాశుల వారు తాము చేసే పనుల్లో శ్రద్ధ వహిస్తే గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.