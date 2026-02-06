  • Menu
Trigrahi Yoga 2026: కుంభ రాశిలో ‘త్రిగ్రాహి యోగం’.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు: ఇంట్లో ధన వర్షం కురవడం ఖాయం!

Highlights

Trigrahi Yoga in Kumbha Rashi 2026: కుంభ రాశిలో అరుదైన త్రిగ్రాహి యోగం! ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడి రాశి మార్పుతో మేషం, వృషభం సహా ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది. ధనలక్ష్మి యోగం పట్టే ఆ రాశుల వివరాలు మీకోసం..

Trigrahi Yoga in Kumbha Rashi 2026: గ్రహాల గమనంలో మార్పులు అప్పుడప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలను కలిగిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫిబ్రవరి 6న గ్రహ మండలిలో ఒక అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్కడ అప్పటికే ఉన్న బుధుడు, రాహువులతో శుక్రుడు కలవబోతున్నాడు. ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక వల్ల కుంభ రాశిలో అత్యంత శక్తివంతమైన ‘త్రిగ్రాహి యోగం’ ఏర్పడనుంది.

ఈ యోగం కారణంగా ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు రానున్నాయి. ఆ రాశుల వివరాలు ఇవే:

1. వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం బంగారు కాలం అని చెప్పవచ్చు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి భారీ లాభాలు వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.

2. కుంభ రాశి: సొంత రాశిలోనే ఈ యోగం ఏర్పడుతుండటంతో కుంభ రాశి వారికి అదనపు ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. మొండి బకాయిలు వసూలవుతాయి. కుటుంబంలో ఉన్న కలహాలు తొలగి సంతోషం నెలకొంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారమై మీకు అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.

3. మేష రాశి: మేష రాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం ఊహించని ధన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

4. తులా రాశి: తులా రాశి విద్యార్థులకు ఇది వరప్రసాదం వంటిది. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. భూమి, వాహనం లేదా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఉన్న కల నెరవేరుతుంది. ముఖ్యంగా మీ ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగి సఖ్యత పెరుగుతుంది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు, వివిధ గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీనిని hmtv ధృవీకరించడం లేదు.

