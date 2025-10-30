  • Menu
నేటి రాశి ఫలాలు (30 అక్టోబర్ 2025): ఓ రాశి వారు భాగస్వామిని పొందుతారు, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు!

Highlights

30 అక్టోబర్ 2025 రాశి ఫలాలు — ఈ రోజు ఎవరి అదృష్టం వెలుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి. ప్రేమ, కెరీర్‌, ఆర్థిక స్థితి, ఆరోగ్యం, భాగస్వామ్య విషయాల్లో మీ రాశి ఫలితాలు.

రాశి ఫలాలు 30 అక్టోబర్ 2025:

వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మొత్తం 12 రాశుల జీవితంలో గ్రహాలు, నక్షత్రాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ గురువారం విష్ణుమూర్తి పూజకు శుభదినం. అక్టోబర్ 30, 2025 నాటికి కొన్ని రాశులకు శుభఫలితాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మేషం నుండి మీనం వరకు ఈ రోజు మీకు ఏమి సూచిస్తున్నదో చూద్దాం.

మేష రాశి (Aries):

కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆఫీస్‌లో మీరు చూపే కృషి గుర్తింపును తెస్తుంది. భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యాన్ని పెంపొందించుకోండి. ఆర్థికంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

వృషభ రాశి (Taurus):

విదేశీ సంస్కృతులతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. బోధన, రచన, పరిశోధనలో అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో సమతుల్యత అవసరం.

మిథున రాశి (Gemini):

కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, పరిశోధన చేయడం ద్వారా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. జ్ఞానపిపాస పెరుగుతుంది.

కర్కాటక రాశి (Cancer):

అనుభవంతో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పాత సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఆనందంగా గడుపుతారు. పనులు అనుకున్నట్టుగా పూర్తవుతాయి.

సింహ రాశి (Leo):

వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి శుభదినం. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచే చర్యలు తీసుకుంటారు. సమయపాలనతో విజయాలు సాధిస్తారు.

కన్య రాశి (Virgo):

సహచరుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. యజమానుల నుండి ప్రోత్సాహం లేదా ప్రమోషన్‌ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సింగిల్స్‌కి డేటింగ్‌ ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. కుటుంబ మద్దతు మీ బలం అవుతుంది.

వృశ్చిక రాశి (Scorpio):

మీ ఆలోచనలతో, మాటలతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాల ద్వారా గుర్తింపు పొందుతారు. కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎదుగుదల సాధిస్తారు.

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):

పని ప్రదేశంలో పేరు, ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ప్రాజెక్ట్‌లు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మేనేజ్‌మెంట్‌ నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.

మకర రాశి (Capricorn):

సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా జీవిత భాగస్వామిని కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. బీమా పాలసీలు, ఆర్థిక పథకాలను పరిశీలించండి.

కుంభ రాశి (Aquarius):

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులకు ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. సింగిల్స్‌కు కొత్త ప్రేమ అవకాశాలు వస్తాయి. సామాజిక వేదికలలో ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుసుకుంటారు.

మీన రాశి (Pisces):

సృజనాత్మకతకు ఈ రోజు మంచి సమయం. మీ ప్రతిభను చూపించడానికి వెనుకాడవద్దు. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూ, ప్రెజెంటేషన్లలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.

గమనిక:

ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన సమాచారం జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా మాత్రమే. ఏ నిర్ణయాలకైనా ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

