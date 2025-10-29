నేటి రాశి ఫలాలు (Today Horoscope) 29 అక్టోబర్ 2025 ఓ రాశి వారు ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి!
Today Horoscope in Telugu 29 October 2025 – మేషం నుంచి మీనం వరకు ఈరోజు రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసివస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో చదవండి.
రాశి ఫలాలు 29 అక్టోబర్ 2025:
బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే రోజు. గణపతి బప్పాను పూజించడం ద్వారా సంపద, శ్రేయస్సు, సాఫల్యం లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. గ్రహాల, నక్షత్రాల కదలికలను బట్టి ఈ రోజు కొన్ని రాశులకు అదృష్టం చేకూరనుంది, మరికొన్ని రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
మేష రాశి (Aries)
పనిలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందం పంచుకుంటారు. ఉద్యోగ మార్పు ఆలోచనకు శుభసమయం. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి.
వృషభ రాశి (Taurus)
ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి ఫలితాలు. సీనియర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం, సృజనాత్మక ఆలోచనలు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి (Gemini)
పనిలో సమతుల్యత. సహచరులతో అపార్థాలు నివారించండి. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు శ్రద్ధ, ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. పాత పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబ ప్రేమతో నిండిన రోజు. ధ్యానం, శాంతికి సమయం కేటాయించండి.
సింహ రాశి (Leo)
కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. బాస్ ప్రశంసలు పొందుతారు. పాత అపార్థాలు పరిష్కారమవుతాయి. జీర్ణ సమస్యలపై శ్రద్ధ వహించండి.
కన్యా రాశి (Virgo)
కష్టానికి ఫలితం లభిస్తుంది. టీమ్ వర్క్లో విజయం. పాత స్నేహితుడిని కలవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సంగీతం, పఠనం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
తులా రాశి (Libra)
బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారానికి కొత్త దిశ. కుటుంబ మద్దతు, ప్రేమలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మంచి రోజు.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
పాత జ్ఞాపకాలు మదిలో తళుక్కుమంటాయి. కష్టానికి ఫలితం తప్పదు. ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. నెట్వర్కింగ్లో విజయం. స్నేహితులతో బంధం బలపడుతుంది. ప్రేమ, ఆర్థిక స్థితి సానుకూలంగా ఉంటాయి.
మకర రాశి (Capricorn)
కెరీర్లో పురోగతి. బాస్ ప్రశంసలు, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబం–పని మధ్య సమతుల్యత అవసరం. నిద్రాభావం దుష్ప్రభావం చూపవచ్చు.
కుంభ రాశి (Aquarius)
అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. విదేశీ అవకాశాలు లేదా పరీక్షల్లో విజయం. కుటుంబ సంతోషం, ఆరోగ్య స్థితి చక్కగా ఉంటుంది.
మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థిక లాభాలు సాధ్యం. భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంలో శ్రద్ధ వహించండి. సాయంత్రం విశ్రాంతి కోసం సమయం కేటాయించండి.
తీర్మానం (Conclusion):
29 అక్టోబర్ 2025 రాశి ఫలాల ప్రకారం కొన్ని రాశులకు అదృష్టం చిరునవ్వు చిందిస్తోంది. కొత్త అవకాశాలు, శుభవార్తలు, విజయాలు మీ దారిలోకి వస్తాయి. మరికొందరికి జాగ్రత్త, సమతుల్యత అవసరం. శుభదినం గడపండి!