Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు: వీరికి 'కార్యసిద్ధి యోగం'.. ఈరోజు మీ రాశికి ఎలా ఉందో తెలుసా?
Daily Horoscope: నేడు ఫిబ్రవరి 4, 2026 బుధవారం పంచాంగం మరియు రాశిఫలాలు. ఈరోజు రాహుకాలం, యమగండం సమయాలు మరియు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉందో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope: నేడు ఫిబ్రవరి 4, 2026, బుధవారం. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం. నేటి గ్రహ స్థితిగతులు, శుభ ముహూర్తాలు మరియు మీ రాశి భవిష్యత్తు వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
1. నేటి పంచాంగం (Daily Calendar)
నేడు ఏవైనా శుభకార్యాలు లేదా ముఖ్యమైన పనులు మొదలుపెట్టే ముందు ఈ సమయాలను గమనించండి:
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:36 | సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:52
తిథి: తదియ (రాత్రి 12:11 వరకు)
నక్షత్రం: పుబ్బ (రాత్రి 10:13 వరకు)
శుభ సమయం (అమృత ఘడియలు): ఉదయం 9:00 - 10:30 (సుమారు), సాయంత్రం 3:50 - 5:25
రాహుకాలం (అశుభం): మధ్యాహ్నం 12:30 - 1:55
యమగండం: ఉదయం 8:10 - 9:40
దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 11:55 - 12:౫౫
2. ద్వాదశ రాశిఫలాలు (Horoscope Today)
మేష రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థంగా పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: కొత్త ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. ఉద్యోగంలో తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: స్నేహితుల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి: ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తిలో ప్రగతి కనిపిస్తుంది.
తులా రాశి: అదృష్టం మీ వైపు ఉంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి: వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ మార్పునకు ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి: పని భారం ఎక్కువగా ఉన్నా, చివరికి మంచి ఫలితం దక్కుతుంది.
కుంభ రాశి: సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.
మీన రాశి: ఆస్తి వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు పంచాంగం ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని ధృవీకరించలేదు. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.