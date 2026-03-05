Horoscope Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. వీరు మాత్రం జాగ్రత్త!
Horoscope Today: నేటి రాశిఫలాలు (మార్చి 5, 2026): ఏ రాశి వారికి ధన లాభం? ఎవరికి ఆరోగ్య సమస్యలు? ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకం, గ్రహ గతుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
Horoscope Today: శ్రీకారం చుట్టే కొత్త పనులు, పాత సమస్యల పరిష్కారం, మరికొన్ని రాశుల వారికి హెచ్చరికలు.. ఇలా నేటి (మార్చి 5, 2026) గ్రహగతులు ద్వాదశ రాశులపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి ఈ రోజు మీ జాతకం ఎలా ఉందో, ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధన లాభం పొందే రాశులు ఇవే!
నేడు పలు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసి రానుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, పాత బాకీలు వసూలు కావడానికి అనుకూల సమయం.
కన్య (Virgo): పాత నష్టాలు లాభాలుగా మారుతాయి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. గొంతు, దంత సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృషభం (Taurus): వ్యాపార పర్యటనలు కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు నిశ్చితార్థం జరిగే అవకాశం ఉంది.
తుల (Libra): తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల పరిచయం మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.
ఆరోగ్యం, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!
కొన్ని రాశుల వారు నేడు మానసిక, శారీరక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటకం (Cancer): మూడ్ స్వింగ్స్ ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల పనులు ఆగిపోవచ్చు. వాహనాలు నడపటంలో జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం (Leo): అనవసర వస్తువులపై విపరీతమైన ఖర్చు చేస్తారు. ప్రత్యర్థుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సంతకం చేసే ముందు పేపర్లు చదవండి.
మేషం (Aries): స్థల మార్పు నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు.
ఆధ్యాత్మికం మరియు మానసిక ప్రశాంతత
వృశ్చికం (Scorpio): నేడు ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పేదలకు చేసే సహాయం మీకు క్లిష్టమైన ప్రాజెక్టులలో విజయాన్ని అందిస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius): తెలియని భయం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దీని నుండి బయటపడటానికి ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయడం ఉత్తమం.
కుంభం (Aquarius): చంద్రుని అనుకూల ప్రభావం వల్ల సంతోషంగా ఉంటారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కుటుంబం మరియు భాగస్వామ్యం
మకరం (Capricorn): కుటుంబంలో సామరస్యం నెలకొంటుంది. కొత్త వ్యాపార భాగస్వామ్యాల గురించి ఆలోచిస్తారు.
మిథునం (Gemini): మీ విజ్ఞతతో కష్టాలను అధిగమిస్తారు. అయితే, జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
మీనం (Pisces): ఇతరుల నుండి అతిగా ఆశించకండి. ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరుచుకుంటారు.
గమనిక: ఈ రాశిఫలాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు గ్రహ గతుల ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.