Today Horoscope in Telugu (01/12/2025): నేటి రాశి ఫలాలు, 12 రాశుల జాతకాలు, శుభ–అశుభ ఫలితాలు ఇలా
Today Horoscope in Telugu 01 December 2025: నేటి మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల ఫలాలు, శుభ సమయాలు, జాగ్రత్తలు, నేటి గ్రహశాంతి సూచనలు తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, కుటుంబం — రాశి ఫలితాలు ఇక్కడ.
మేషం (Aries Horoscope)
శ్రమతో కూడిన పనుల్లోనూ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మధ్యలో చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినా పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయాలు పొందుతారు. చిన్న విషయాలను పట్టించుకోకుండా ధారాళంగా ముందుకు వెళ్లండి. ఆపదలు తొలుగుతాయి. నవగ్రహ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus Horoscope)
పట్టుదలతో చేపట్టిన పనులను పూర్తిచేస్తారు. శుభకార్యాలలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు కనిపిస్తాయి. మాటలలో జాగ్రత్త మంచిది. దక్షిణామూర్తి అష్టకం చదవడం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini Horoscope)
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వృత్తి రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని నియంత్రించండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహా వినడం ప్రయోజనకరం. అవసరం లేకుండా ఎవరితోనూ విభేదించకండి. నవగ్రహ ధ్యానం కల్యాణకరం.
కర్కాటకం (Cancer Horoscope)
ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు సాగుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వృత్తి—all అనుకూల వాతావరణాన్ని కలిగిస్తాయి. అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. శివ స్తోత్రం పఠించడం మంచిది.
సింహం (Leo Horoscope)
అవసరమైన సహాయం సమయానికి లభిస్తుంది. బంధుమిత్రుల సలహాలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు రావచ్చు. ప్రణాళిక లేకుండా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అలసట ఎక్కువగా ఉంటుంది. శివారాధన శుభం అందిస్తుంది.
కన్య (Virgo Horoscope)
ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో అనుకూలత. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే కోరుకున్న ఫలితాలు వస్తాయి. బంధువులతో కలిసి ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భోజన సౌఖ్యం లభిస్తుంది. ఇష్టదైవారాధన శుభాన్ని ఇస్తుంది.
తుల (Libra Horoscope)
అదృష్ట ఫలితాలు మీవైపే. వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. వృత్తి రంగంలో మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ధైర్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. శివారాధన చేయడం మంచిది.
వృశ్చికం (Scorpio Horoscope)
వృత్తి, ఉద్యోగం, వ్యాపారం అన్నింటిలో అనుకున్న ఫలితాలు వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో సమయాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక సంఘటన మీకు ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. హనుమాన్ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius Horoscope)
మీ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు. బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభవార్త వినవచ్చు. మానసికంగా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇష్టదైవం పూజ శ్రేయస్సు అందిస్తుంది.
మకరం (Capricorn Horoscope)
ఉద్యోగంలో శ్రమ ఎక్కువ. పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారం విషయాల్లో తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. దుర్గా ధ్యానం చదవడం మంచిన ఫలితాలు ఇస్తుంది.
కుంభం (Aquarius Horoscope)
చేయాల్సిన పనుల్లో కాస్త ఆటంకాలు ఎదురైనా, వాటిని అధిగమించే ధైర్యం ఉంటుంది. ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు బాధ కలిగిస్తాయి. విష్ణు సహస్రనామం పఠించడం శాంతి ఇస్తుంది.
మీనం (Pisces Horoscope)
ఉద్యోగంలో మానసిక శాంతి ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి–వ్యాపారాల్లో లాభాల సూచనలు. బంధువులతో ఆనందకర సమయం. ఈశ్వర ఆరాధన శ్రేయస్సును ఇస్తుంది.