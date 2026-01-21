Today Horoscope 21 January 2026: ఈరోజు రాశిఫలాలు... నేడు వీరికి జాక్ పాట్.. మకర రాశిలో బుధాదిత్య యోగం! మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందంటే?
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు (జనవరి 21, 2026). మకర రాశిలో బుధాదిత్య యోగం.. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరించనుంది? మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు ఇక్కడ చూడండి.
Today Horoscope 21 January 2026: గ్రహ గతులలో మార్పులు మనిషి జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. నేడు జనవరి 21, 2026 బుధవారం నాడు గ్రహాల సంచారం విశేషమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ముఖ్యంగా మకర రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు కలవడంతో 'బుధాదిత్య యోగం' ఏర్పడింది. దీనివల్ల పలు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలగనున్నాయి.
ద్వాదశ రాశి ఫలాలు:
మేష రాశి: ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
వృషభ రాశి: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
మిధున రాశి: పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం, చివరకు విజయం మీదే.
కర్కాటక రాశి: ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు.
కన్య రాశి: విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి ఇది సరైన సమయం. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
తులా రాశి: ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. దాంపత్యం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి: విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. సృజనాత్మక పనులలో విజయం సాధిస్తారు.
మకర రాశి: బుధాదిత్య యోగం వల్ల మీకు నేడు తిరుగుండదు. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు, కొత్త బాధ్యతలు పొందుతారు.
కుంభ రాశి: చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నా స్నేహితుల సాయంతో గట్టెక్కుతారు.
మీన రాశి: భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.