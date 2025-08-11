ఆగస్టు 11, 2025 తెలుగు పంచాంగం – అమృతకాలం, దుర్ముహూర్తం, శుభ సమయాలు
ఆగస్టు 11, 2025 తెలుగు పంచాంగం – శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్షం, అమృతకాలం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, రాహుకాలం, శుభ సమయాలు, నక్షత్రం, తిథి పూర్తి వివరాలు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఆగస్టు 11, 2025 సోమవారం నాటి శుభ సమయాలు, వర్జ్యం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పంచాంగంలోని ప్రధానమైన అంశాలు తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం.
పంచాంగ వివరాలు
- సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
- అయనం: దక్షిణాయనం
- మాసం: శ్రావణ మాసం
- పక్షం: కృష్ణ పక్షం
- వారం: సోమవారం
తిథి
- విదియ – ఉదయం 10:32 వరకు
- తదియ – తర్వాత ప్రారంభం
నక్షత్రం
- శతభిష – మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు
- పూర్వాభాద్ర – తర్వాత ప్రారంభం
యోగం
- అతిగండ – రాత్రి 9:29 వరకు
కరణం
- గరజి – ఉదయం 10:32 వరకు
- వనిజ – రాత్రి 9:37 వరకు
శుభ సమయాలు
- అమృతకాలం: ఉదయం 6:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు
- అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:56 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు
అశుభ సమయాలు
- వర్జ్యం: రాత్రి 7:06 నుంచి రాత్రి 8:37 వరకు
- దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:46 నుంచి 1:37 వరకు, మధ్యాహ్నం 3:18 నుంచి సాయంత్రం 4:08 వరకు
- రాహుకాలం: ఉదయం 7:36 నుంచి ఉదయం 9:11 వరకు
- యమగండం: ఉదయం 10:46 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:21 వరకు
