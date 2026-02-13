Ardha Kendra Yoga 2026: 30 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన 'అర్ధ కేంద్ర యోగం'.. ఈ రాశుల వారికి ఇక డబ్బే డబ్బు!
Ardha Kendra Yoga 2026: 30 ఏళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అరుదైన 'అర్ధ కేంద్ర యోగం'! శని, కుజ గ్రహాల కలయికతో ఈ ఆరు రాశుల వారికి ధన యోగం పట్టబోతోంది. మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో ఇప్పుడే చూసుకోండి.
Ardha Kendra Yoga: గ్రహ మండలంలో అరుదైన మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. సుమారు 30 ఏళ్ల తర్వాత శని దేవుడు, కుజుడి కలయిక వల్ల 'అర్ధ కేంద్ర యోగం' ఏర్పడుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీనరాశిలో, కుజుడు మకరరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన 45 డిగ్రీల అర్ధ కోణీయ సంయోగం కారణంగా ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఆవిర్భవించింది. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా 6 రాశుల వారి జాతకాలు మారిపోనున్నాయి.
అదృష్టం వరించబోయే ఆ రాశులు ఇవే:
మేష రాశి: ఈ యోగం వల్ల మీ కెరీర్ పరుగులు పెడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, జీతాల పెంపు ఖాయం. అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి: సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని అధిగమించి పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి ఇతరుల సహాయం అందుతుంది. వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబంలో సుఖశాంతులు పెరుగుతాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సంపద, శ్రేయస్సు పొందుతారు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి: కెరీర్లో ఉన్న ఆటంకాలు పొగమంచులా కరిగిపోతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి వస్తుంది. స్నేహితులు, కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారికి అపారమైన సంపద చేకూరుతుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో ఊహించని అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది.
కుంభ రాశి: ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. అయితే ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ పరంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య పండితుల అభిప్రాయాలు, పంచాంగ గణనల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.