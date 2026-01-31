Shani Trayodashi 2026: నేడు శని త్రయోదశి.. మీ రాశి ప్రకారం ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలు.. కెరీర్, వ్యాపారంలో ఇక తిరుగుండదు!
Shani Trayodashi 2026: నేడు శని త్రయోదశి (జనవరి 31, 2026)! ఏలినాటి శని, అష్టమ శని దోషాల నుండి విముక్తి పొంది.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో విజయం సాధించడానికి మీ రాశి ప్రకారం చేయాల్సిన 5 నిమిషాల పరిహారాలు ఇక్కడ చూడండి.
Shani Trayodashi 2026: హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం శనిదేవుడు కర్మ ఫలదాత. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి 'శని త్రయోదశి' అత్యంత విశిష్టమైన రోజు. నేడు (జనవరి 31, 2026) శనివారం మరియు త్రయోదశి కలిసి రావడం భక్తులకు ఒక గొప్ప అవకాశం.
ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని, అష్టమ లేదా అర్ధాష్టమి శని ప్రభావంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఈరోజు కేవలం 5 నిమిషాలు కేటాయించి, రాశి ప్రకారం ఈ చిన్న పరిహారాలు పాటిస్తే అద్భుతమైన మార్పులు చూస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.
రాశుల వారీగా పరిహారాలు ఇవే:
మేష రాశి: పని ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం కోసం శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేయండి. నల్ల నువ్వులు దానం చేయడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి: హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి. పేదలకు మీ శక్తి మేరకు సాయం చేస్తే ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.
మిథున రాశి: శనిదేవుడికి ఆవాల నూనెతో దీపం వెలిగించండి. నల్ల కుక్కలకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల ఉద్యోగ ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
కర్కాటక రాశి: శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున శివారాధన చేయండి. నల్ల వస్త్రాలను దానం చేయడం మంచిది.
సింహ రాశి: వ్యాపార ఇబ్బందులు తొలగడానికి శనిదేవుడికి తైలాభిషేకం చేయండి.
కన్య రాశి: ఆరోగ్య సమస్యల నివారణకు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయండి. శనివార నియమాలను పాటించండి.
తులా రాశి: కెరీర్లో ఆటంకాలు తొలగడానికి శని మంత్ర జపం చేస్తూ పేదలకు సాయం చేయండి.
వృశ్చిక రాశి: కుటుంబ కలహాల నివారణకు రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించి, ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోండి.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారికి శని అనుకూలంగా ఉంది. నల్ల నువ్వుల దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం మరింత కలిసి వస్తుంది.
మకర రాశి: ఆర్థిక వృద్ధి కోసం శని స్తోత్రం పఠించండి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడానికి నేడు ఉపవాసం ఉండటం లేదా హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఉత్తమం.
మీన రాశి: అనవసర ఖర్చులు తగ్గడానికి పేదలకు అన్నదానం చేయండి. శివ నామ స్మరణతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఎందుకు ముఖ్యం?
శని త్రయోదశి రోజున చేసే పూజలు, దానధర్మాలు శని దోషాల తీవ్రతను తగ్గిస్తాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు జ్ఞాపకశక్తి పెరగడానికి, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడటానికి ఈ రోజు చేసే శివారాధన, శని ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం మత విశ్వాసాలు మరియు నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. భక్తులు వారి వ్యక్తిగత నమ్మకంతో అనుసరించవచ్చు.