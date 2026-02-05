  • Menu
Shani Dhaiya Ends Feb 2026: శని దేవుడి కరుణా కటాక్షం... రేపటితో ఆ రెండు రాశుల కష్టాలు తీరినట్లే.. ఇక నుంచి అంతా శుభమే!

Shani Dhaiya Ends Feb 2026: శని దేవుడి కరుణా కటాక్షం... రేపటితో ఆ రెండు రాశుల కష్టాలు తీరినట్లే.. ఇక నుంచి అంతా శుభమే!

Highlights

Shani Dhaiya Ends Feb 2026: శని ధైయ నుంచి విముక్తి.. రేపటితో రెండు రాశుల వారికి కష్టాలు తీరనున్నాయి! సింహ, ధనస్సు రాశుల వారికి శని దేవుడి అనుగ్రహంతో స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం కానుంది.

Shani Dhaiya Ends Feb 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడిని 'కర్మ ఫల ప్రదాత' అని పిలుస్తారు. శని దృష్టి పడితే ఎంతటి వారైనా కష్టాలు అనుభవించక తప్పదని అంటుంటారు. అయితే, గత రెండున్నరేళ్లుగా శని ధైయతో సతమతమవుతున్న రెండు రాశుల వారికి రేపటితో ఆ కష్టాల నుంచి విముక్తి లభించనుంది. శని ప్రభావం తొలిగిపోవడంతో ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం (Golden Period) ప్రారంభం కానుంది.

శని ధైయ అంటే ఏమిటి?

సాధారణంగా శని భగవానుడు చంద్రుడి స్థానం నుంచి నాలుగు లేదా ఎనిమిదో ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు 'శని ధైయ' ఏర్పడుతుంది. దీని కాలపరిమితి రెండున్నరేళ్లు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక నష్టాలు, మానసిక ఒత్తిడి, వ్యాపారంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. రేపటితో ఈ ప్రభావం ముగిసి, ఈ క్రింది రెండు రాశుల వారికి పట్టే గండం తీరిపోనుంది.

1. సింహ రాశి (Leo): అడుగడుగునా విజయం

సింహ రాశి వారికి రేపటి నుంచి శని ధైయ విముక్తి లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరికి రాజయోగం పట్టనుంది.

ఉద్యోగం: కొత్త ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వస్తాయి.

ఆర్థికం: ఇల్లు లేదా కారు కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి.

విదేశీ యానం: విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.

2. ధనస్సు రాశి (Sagittarius): పెరగనున్న ఆదాయం

ధనస్సు రాశి వారు కూడా రేపటితో శని పీడ నుంచి బయటపడనున్నారు.

వ్యాపారం: కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. భారీ లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది.

ఆరోగ్యం: గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

వృత్తి: వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

శని వెళ్లేటప్పుడు ఇచ్చే శుభ ఫలితాలు

జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం, శని దేవుడు ఒక రాశి నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ఆ రాశి వారికి ఏదో ఒక శుభం చేసి వెళ్తాడు. సింహ, ధనస్సు రాశుల వారు రేపటి నుంచి తమ కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం శనివారం రోజున నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు జ్యోతిష్య సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని hmtv ధృవీకరించడం లేదు. వ్యక్తిగత జాతక చక్రాలను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.

