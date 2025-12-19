Shani Dev: శని దేవుడి 'రాగి పాదాల' సంచారం... 2026లో ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. డబ్బే డబ్బు!
Shani Dev: నవంబర్ 28న శని గ్రహం మీన రాశిలో వక్రగమనాన్ని ముగించి సక్రమ మార్గంలోకి ప్రవేశించింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని ఈ స్థితిలో 2026 జూలై 26 వరకు కొనసాగనుంది. ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరంలో శని గ్రహం రాగి పాదాలతో సంచరించనుండటం విశేషంగా పరిగణిస్తున్నారు.
సాధారణంగా శని బంగారు, వెండి లేదా రాగి పాదాలతో కదులుతాడని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు చెబుతాయి. ఇందులో రాగి పాదాలతో శని ప్రయాణం చేయడం కష్టానికి తగిన ఫలితాలు, స్థిరమైన అభివృద్ధి, ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 2026 సంవత్సరం శని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధనయోగం కలగనుందని జ్యోతిష్యులు వెల్లడిస్తున్నారు.
మకర రాశి
2026 సంవత్సరం మకర రాశి వారికి శని అనుగ్రహం పూర్తిగా లభించనుంది. రాగి పాదాలతో శని కదలడం వల్ల ఆర్థికంగా గణనీయమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. చేసిన ప్రతి ప్రయత్నానికి సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తుల కొనుగోలు, కొత్త పెట్టుబడుల ద్వారా ఊహించని ఆదాయం వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇది అనుకూల కాలంగా మారనుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం కీలక మార్పులను తీసుకురానుంది. శని రాగి పాదాలతో సంచరించడంతో కెరీర్లో స్థిరత్వం, అభివృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసి రావడంతో వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే సూచనలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి శని రాగి పాదాలతో ముందుకు సాగడం శుభప్రదంగా ఉండనుంది. ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు అధికారుల సహకారం పొంది మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారాలు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను ఇస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరగడంతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా ఏర్పడుతుంది. పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయమని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తే మంచి సంపాదన సాధ్యమవుతుంది.
మొత్తంగా, శని రాగి పాదాలతో సంచరించే 2026 సంవత్సరం ఈ మూడు రాశుల వారికి కష్టానికి తగిన ఫలితాలు, అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలు కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు మరియు వివిధ శాస్త్రాల నుంచి సేకరించిన సమాచారం మాత్రమే. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఈ సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునే ముందు, ఇది మీ వ్యక్తిగత నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించగలరు.