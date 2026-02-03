Shani Dev Effect: శని ప్రభావం, రాబోయే 5 నెలలు ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు
Shani Dev Effect: శని నక్షత్ర సంచారం, తిరోగమన ప్రభావంతో రాబోయే ఐదు నెలలు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి లభించనున్నాయి.
రాబోయే ఐదు నెలల పాటు శని గ్రహం నక్షత్ర సంచారం, తిరోగమన ప్రభావాల కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై శుభ ఫలితాలను అందించబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మే నెలలో శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుండగా, ఆ తర్వాత జూలైలో మీన రాశిలోనే తిరోగమన దిశలో కదలనున్నాడు. మొత్తం 138 రోజుల పాటు శని తిరోగమన ప్రభావం కొనసాగనుంది.
ఈ కాలంలో ఏలినాటి శని, అష్టమ శని వంటి ప్రభావాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న కొంతమందికి ఊహించని విధంగా అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ రాశులవారికి శని బంపర్ లాభాలు
కుంభ రాశి:
శని స్వరాశి కావడంతో కుంభ రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు దక్కనున్నాయి. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా మారే అవకాశం ఉంది. నిజాయితీతో చేసిన పనులకు మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం.
మీన రాశి:
ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. పెళ్లి యోగం కూడా ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి:
ఏలినాటి శని ఉన్నప్పటికీ, ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి. విదేశీ లేదా అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో పనిచేసేవారికి ప్రత్యేక అవకాశాలు, బహుమతులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
మొత్తంగా డిసెంబర్ వరకు కొనసాగనున్న శని ప్రభావంతో ఈ రాశులవారు అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు వెల్లడిస్తున్నారు.