Rare Planetary Conjunction 2026: 120 ఏళ్ల తర్వాత అద్భుతం.. కుంభరాశిలో ‘త్రిగ్రహ కూటమి’! ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!

Highlights

Rare Planetary Conjunction 2026: 120 ఏళ్ల తర్వాత కుంభరాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని గ్రహాల అరుదైన కలయిక. ఈ సంయోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి రాజయోగం పడుతుంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా ఎవరికి లాభం? పూర్తి వివరాలు.

Rare Planetary Conjunction 2026: ఖగోళంలో దాదాపు 120 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఒక అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. గ్రహాల రాచరికానికి ప్రతీక అయిన సూర్యుడు, ఐశ్వర్య ప్రదాత శుక్రుడు, మరియు కర్మ ఫలదాత శని గ్రహాలు ఒకేసారి కుంభరాశిలో సంయోగం చెందనున్నాయి. ఈ అరుదైన గ్రహ స్థితి వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగాలు పట్టనున్నాయని, ముఖ్యంగా ఆర్థిక, వృత్తి పరంగా భారీ మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

కుంభరాశిలో గ్రహాల కోలాహలం

ఫిబ్రవరి నెల జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా మారనుంది:

ఫిబ్రవరి 13: సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు.

ఫిబ్రవరి 23: కుజుడు కూడా అదే రాశిలోకి చేరనున్నాడు.

ప్రభావం: ఇప్పటికే అక్కడ శని, శుక్రుడు ఉండటంతో ‘మహా సంయోగం’ ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల సమాజంలో మరియు రాజకీయాల్లో కూడా కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

అదృష్టం వరించబోయే రాశులు (Lucky Zodiac Signs)

1. వృషభ రాశి (Taurus)

వీరికి వృత్తిపరంగా తిరుగుండదు. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి.

లాభం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (Promotion) లభించే అవకాశం ఉంది.

2. సింహ రాశి (Leo)

సూర్యుడి అనుగ్రహంతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

లాభం: సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఇది ‘గోల్డెన్ పీరియడ్’ అని చెప్పవచ్చు.

3. ధనస్సు రాశి (Sagittarius)

చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు తీరనున్నాయి.

లాభం: పాత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

4. మకర రాశి (Capricorn)

కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం.

లాభం: కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి భారీ లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

గమనిక: గ్రహాల సంచారం అందరిపై ఒకేలా ఉండదు. మీ జన్మ నక్షత్రం, జాతకంలోని దశలను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు. ఖచ్చితమైన విశ్లేషణ కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

