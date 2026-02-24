Rahu Transit Effects 2026: ఏప్రిల్ 15 వరకు రాహువు 'రాజయోగం'.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం!
Rahu Transit Effects 2026: ఏప్రిల్ 15 వరకు రాహువు కదలికల వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టబోతోంది. రాహువు శుభ ప్రభావంతో పేదరికం తొలగి కుబేరులయ్యే అవకాశం ఉందంటున్న జ్యోతిష్య నిపుణులు.
Rahu Transit Effects 2026: నవగ్రహాల్లో రాహువును అత్యంత శక్తివంతమైన నీడ గ్రహంగా, శని ప్రతిరూపంగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో రాహువు అనుగ్రహం ఉంటే.. ఒక సామాన్యుడు కూడా రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రస్తుతం రాహువు కదలికల వల్ల ఏప్రిల్ 15 వరకు కొన్ని రాశుల వారికి 'గోల్డెన్ డేస్' మొదలుకానున్నాయి.
రాహువు ప్రభావంతో అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే:
1. మిథున రాశి
రాహువు ప్రభావంతో మిథున రాశి వారి విధిరాత పూర్తిగా మారబోతోంది.
ప్రయాణాలు: తల్లిదండ్రుల సహకారంతో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ పర్యటనలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. కుటుంబంలో ఉన్న కలహాలు తొలగి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఆధ్యాత్మికం: ఈ సమయంలో మీకు ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
2. కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
విద్య & ఉద్యోగం: ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగ మార్పు మీకు మేలు చేస్తుంది.
రికవరీ: గతంలో ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి.
కెరీర్: వృత్తిపరంగా ఊహించని పెద్ద మార్పులు సంభవిస్తాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
3. కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి రాహువు ప్రభావం ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
శని ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం: ప్రస్తుతం శని ప్రభావం వల్ల మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు రాహువు కారణంగా తగ్గుముఖం పడతాయి.
ఆరోగ్యం: గత కొన్నేళ్లుగా పీడిస్తున్న దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకుంటారు.
నిర్ణయాలు: మీరు తీసుకునే సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు ఈ కాలంలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కష్టపడి పనిచేస్తే అద్భుతమైన విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల సమాచారం మేరకు అందించబడినవి. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.