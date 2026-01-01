Planet Transit in January 2026: కొత్త ఏడాది తొలి నెలలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి
Planet Transit in January 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 జనవరి నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచారం చేయడం వల్ల అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది.
Planet Transit in January 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 జనవరి నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచారం చేయడం వల్ల అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది. జనవరి 14న సూర్యుడు ధనస్సు నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆ తర్వాత కుజుడు, జనవరి 17న బుధుడు, చివరగా శుక్రుడు కూడా మకర రాశిలోకి చేరనున్నారు. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరంగా విశేష లాభాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ సందర్భంగా జనవరిలో గ్రహాల సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి శుభఫలితాలు రానున్నాయో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంలో ఆనంద వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి జనవరిలో కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్, వ్యాపారులకు లాభదాయక ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వివాహ విషయాల్లో కూడా శుభసూచనలు అందుతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి భౌతిక సుఖాలు, ఆస్తి లాభాలు లభిస్తాయి. వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశముంది. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి కూడా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వివాహ సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ, దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
గమనిక: ఇది మత విశ్వాసాలు, జ్యోతిష్య ఆధారాలపై మాత్రమే ఇవ్వబడిన సమాచారం. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.