Parijat Raj Yog 2026: అరుదైన 'పారిజాత రాజయోగం'.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. అదృష్టం వరించబోయేది వీరినే!
Parijat Raj Yog 2026: పారిజాత రాజయోగం 2026: ఫిబ్రవరి 13 నుంచి ఈ రాశుల జాతకం మారిపోనుంది. పారిజాత రాజయోగం ప్రభావంతో ధన లాభం, నూతన గృహ యోగం పొందే అదృష్ట రాశులు ఇవే!
Parijat Raj Yog 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల స్థితిగతులు మారినప్పుడు కొన్ని అరుదైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. దేవతా వృక్షమైన పారిజాతం పేరుతో ఏర్పడుతున్న ఈ 'పారిజాత రాజయోగం' సకల శుభాలకు సంకేతం. ఫిబ్రవరి 13న ఏర్పడనున్న ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అప్పటివరకు ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, నూతన గృహ, వాహన యోగాలు కలగనున్నాయి.
పారిజాత రాజయోగం అంటే ఏమిటి?
శుక్రుడు, బుధుడు మరియు కుజుడు ఒకే మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు లేదా కేంద్ర స్థానాల్లో బలంగా ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. పారిజాతం అంటేనే లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనది. ఈ యోగం ఉన్నవారికి ఐశ్వర్యం, కీర్తి ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి.
అదృష్టం వరించబోయే ప్రధాన రాశులు:
1. మేష రాశి (Aries): మేష రాశి వారికి కోర్టు కేసుల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది.
2. వృషభ రాశి (Taurus): వీరికి ఈ యోగం వల్ల లాటరీ వంటి ఆకస్మిక ధనం వచ్చే అవకాశం ఉంది. భార్య వైపు నుండి ఆస్తులు సంక్రమించవచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. నూతన గృహ నిర్మాణం లేదా కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం.
3. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius): రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి పదవీ యోగం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడతారు. ఐటీ రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహంతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి.
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం పరిహారాలు:
♦ శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీ దేవిని అర్చించడం: పారిజాత పుష్పాలతో అమ్మవారిని పూజిస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
♦ ఆవుకు గ్రాసం పెట్టడం: గ్రహ దోష నివారణకు గోసేవ చేయడం ఉత్తమం.
♦ మంత్ర పఠనం: 'ఓం శుం శుక్రాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుక్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య పండితుల అంచనాలు మరియు నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత జాతక చక్రంలోని గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.