Dec 31 Astrology: 2025ని అదృష్టంతో ముగించే రాశులు ఏవి? మీరు ఆ లిస్ట్లో ఉన్నారా?
డిసెంబర్ 31, 2025 రాశిఫలాలు చూసుకోండి! ఈ ఏడాదిని సంతోషంగా ముగించడానికి మీ రాశి ప్రకారం ప్రేమ, ఉద్యోగం మరియు డబ్బు వంటి విషయాల్లో ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోండి.
డిసెంబర్ 31, 2025 బుధవారం రోజున వచ్చింది. బుధవారం విఘ్నేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగి ఆనందం, సంపద మరియు విజయం లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహాల స్థితిగతుల ప్రకారం, ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టగా, మరికొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేష రాశి (మార్చి 21 – ఏప్రిల్ 19):
వృత్తిపరంగా మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి పుష్కలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. పదోన్నతులు లేదా కెరీర్లో పురోగతికి సంబంధించిన వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. పనిలో మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో సృజనాత్మకతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. అవివాహితులు ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి (ఏప్రిల్ 20 – మే 20):
ఈ రోజు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. చిన్నపాటి అనారోగ్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్య సలహా తీసుకోండి. పనుల పట్ల సహనం మరియు శ్రద్ధ అవసరం. ముందస్తు ప్రణాళికతో బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించగలరు.
మిథున రాశి (మే 21 – జూన్ 20):
ఈ రోజు ఒడిదుడుకులతో కూడి ఉంటుంది. మీ శరీరం ఇచ్చే సూచనలను గమనించి, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. పనిలో ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పటికీ, మిమ్మల్ని మీరు మరీ ఎక్కువగా శ్రమ పెట్టుకోకండి.
కర్కాటక రాశి (జూన్ 21 – జూలై 22):
భావోద్వేగ సంబంధాలపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. మీ భాగస్వామితో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోండి. కెరీర్లో వచ్చే మార్పులను ఆహ్వానించండి, ఇది మీకు పురోగతిని ఇస్తుంది. మంచి కమ్యూనికేషన్ వల్ల బంధాలు గట్టిపడతాయి.
సింహ రాశి (జూలై 23 – ఆగస్టు 22):
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రాబడి మరియు ఖర్చులను క్షుణ్ణంగా లెక్కించండి. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుని, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టండి.
కన్యా రాశి (ఆగస్టు 23 – సెప్టెంబర్ 22):
సంబంధాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. మీ భాగస్వామితో ఉన్న అపార్థాలను లేదా భయాలను నిజాయితీతో మరియు సహనంతో చర్చించి పరిష్కరించుకోండి. చర్చల ద్వారా శాంతి, సామరస్యం లభిస్తాయి.
తులా రాశి (సెప్టెంబర్ 23 – అక్టోబర్ 22):
వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన విషయాలలో పారదర్శకత అవసరం. మీ వృత్తిపరమైన ఆశయాలను భాగస్వామితో పంచుకోండి. శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం మరవకండి.
వృశ్చిక రాశి (అక్టోబర్ 23 – నవంబర్ 21):
ఆర్థిక వ్యవహారాలను కఠినంగా నిర్వహించాలి. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, ఆకస్మికంగా వస్తువులను కొనకుండా ఉండటం మరియు బడ్జెట్ను తనిఖీ చేయడం మంచిది. తెలివైన నిర్ణయాలు మీ ఆర్థిక పునాదిని బలోపేతం చేస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి (నవంబర్ 22 – డిసెంబర్ 21):
వ్యక్తిగత మరియు పని బాధ్యతలను సమతుల్యం చేయడంలో నేర్పు ప్రదర్శించాలి. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి (డిసెంబర్ 22 – జనవరి 19):
ప్రశాంతంగా ఉంటూ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతపై దృష్టి పెట్టడం తెలివైన పని. మీ వృత్తిపరమైన విజయాల గురించి తోటి ఉద్యోగులు లేదా పైఅధికారులు చర్చించుకోవచ్చు. ఓర్పు, పట్టుదల ఈ రోజు మీ ఆభరణాలు.
కుంభ రాశి (జనవరి 20 – ఫిబ్రవరి 18):
ఈ రోజులో కొంత సమయాన్ని ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు లక్ష్యాల కోసం కేటాయించండి. మీ సంబంధాల పట్ల స్పష్టతతో ఉండండి మరియు వచ్చే అవకాశాలను ధైర్యంగా అందిపుచ్చుకోండి.
మీన రాశి (ఫిబ్రవరి 19 – మార్చి 20):
ఈ రోజు ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇది మీకు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి మరియు కుటుంబ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. అటు ఆర్థికం, ఇటు భావోద్వేగాల మధ్య సమతుల్యం పాటిస్తే ఈ రోజు ఆనందంగా గడుస్తుంది.
అందరికీ చిన్న చిట్కా: 2025 చివరి రోజును మంచి సంకల్పాలు మరియు సానుకూల ఆలోచనలతో గడపండి. వీలైతే గణపతిని పూజించండి. 2026లో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి