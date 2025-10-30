అక్టోబర్ 30, 2025 తెలుగు పంచాంగం: అమృత కాలం, దుర్ముహూర్తం, రాహుకాలం సమయాలు
అక్టోబర్ 30, 2025 గురువారం నాటి తెలుగు పంచాంగం – తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, అమృత కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. ఈరోజు శుభముహూర్తాలు, వర్జ్యం సమయాలు మీ కోసం.
- తేదీ: అక్టోబర్ 30, 2025 (గురువారం)
- పంచాంగం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
- మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
- పక్షం: శుక్ల పక్షం
- వారం: గురువారం
- తిథి: అష్టమి ఉదయం 10:03 వరకు
- నక్షత్రం: శ్రవణం సాయంత్రం 6:19 వరకు, తరవాత ధనిష్ఠ
- యోగం: శూల ఉదయం 7:16 వరకు
- కరణం: బవ ఉదయం 10:03 వరకు, భాలవ రాత్రి 10:05 వరకు
శుభ సమయాలు (Good Time):
- అమృత కాలం: ఉదయం 7:56 నుంచి ఉదయం 9:37 వరకు
అశుభ సమయాలు (Inauspicious Time):
- వర్జ్యం: రాత్రి 10:36 నుంచి రాత్రి 12:13 వరకు
దుర్ముహూర్తం:
- ఉదయం 10:05 నుంచి ఉదయం 10:51 వరకు
- మధ్యాహ్నం 2:39 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:24 వరకు
రాహుకాలం:
- మధ్యాహ్నం 1:35 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:50 వరకు
యమగండం:
- ఉదయం 6:17 నుంచి ఉదయం 7:43 వరకు
పంచాంగం విశేషం:
పంచాంగం ప్రకారం తిథి, వారం, నక్షత్రం, యోగం, కరణం అనే ఐదు అంశాల ఆధారంగా రోజు యొక్క శుభాశుభాలను నిర్ణయిస్తారు. బవ, భాలవ వంటి కరణాలు యోగాలతో కలిపి సమయాన్ని సూచిస్తాయి. ఈ వివరాలు హిందూ పండుగలు, శుభకార్యాలు, ఉపవాసాల కోసం ఎంతో కీలకం.
ముగింపు:
అక్టోబర్ 30, 2025 గురువారం రోజు ఆధ్యాత్మికంగా, శుభకార్యాల ప్రారంభానికి అనుకూలంగా ఉంది. పంచాంగంలోని అమృతకాలం, శుభ సమయాలను పాటించి పనులు ప్రారంభిస్తే శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.
