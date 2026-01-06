Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చిన్నప్పుడు కష్టపడినా.. 35 ఏళ్ల తర్వాత కోటీశ్వరులవ్వడం ఖాయం!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు చిన్నప్పుడు కష్టాలు పడినా.. పెద్దయ్యాక ధనవంతులు అవుతారు. ఆ తేదీలు ఏవో ఈ కథనంలో చూడండి.
సంఖ్యా శాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వారి వ్యక్తిత్వాన్నే కాదు, ఆర్థిక భవిష్యత్తును కూడా నిర్ణయిస్తుంది. ముఖ్యంగా 4, 8, 9 రాడిక్స్ నంబర్లు కలిగిన వారు 'పేదరికం నుంచి కోటీశ్వరులు' అయ్యే జాబితాలో ముందుంటారు.
1. నంబర్ 8 (8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి శని భగవానుడు అధిపతి. శని అంటేనే కష్టం మరియు క్రమశిక్షణ.
- చిన్నతనం: వీరికి బాల్యం అంత సులభంగా ఉండదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా కుటుంబ బాధ్యతలు చిన్న వయసులోనే వీరిపై పడతాయి. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని సాధించడానికి ఇతరులకంటే రెట్టింపు కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
- పెద్దయ్యాక: 35 ఏళ్ల వయసు తర్వాత వీరి జాతకం మారుతుంది. శని ఇచ్చే సంపద చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో వీరు పెద్ద సామ్రాజ్యాలనే నిర్మిస్తారు. ప్రపంచంలోని టాప్ బిలియనీర్లలో చాలామంది ఈ నంబర్ వారే ఉండటం విశేషం.
2. నంబర్ 4 (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ సంఖ్యకు అధిపతి రాహువు. వీరి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ వినూత్నంగా ఉంటాయి.
- చిన్నతనం: బాల్యంలో వీరు తరచుగా గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. కుటుంబం లేదా సమాజం వీరిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోదు. అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఆపదలు వీరిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి.
- పెద్దయ్యాక: వీరి తెలివితేటలే వీరికి పెట్టుబడి. టెక్నాలజీ, షేర్ మార్కెట్ లేదా వ్యాపార రంగంలో అకస్మాత్తుగా ధనవంతులవుతారు. వీరి ఎదుగుదల చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు.
3. నంబర్ 9 (9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై కుజ గ్రహం (Mars) ప్రభావం ఉంటుంది. వీరు పుట్టుకతోనే పోరాట యోధులు.
- చిన్నతనం: ఆరోగ్యం లేదా కుటుంబ కలహాల వల్ల బాల్యం ఒడిదొడుకుల మధ్య సాగుతుంది. వీరి కోపం, మొండితనం వల్ల చిన్నతనంలో సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటారు.
- పెద్దయ్యాక: అదే మొండితనం వీరిని విజేతలుగా మారుస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్, రక్షణ లేదా సొంత వ్యాపారాల్లో వీరు రారాజులుగా వెలుగుతారు. అగ్రస్థానానికి చేరుకోవాలనే వీరి కసి వీరిని కోటీశ్వరులను చేస్తుంది.
4. నంబర్ 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరికి సూర్యుడు అధిపతి. నాయకత్వ లక్షణాలు వీరి సొంతం.
- చిన్నతనం: ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినే పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు. తక్కువ వయసులోనే ఇంటి బాధ్యతలు భుజాన వేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
- పెద్దయ్యాక: సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తారు. వీరు ఏ పని చేసినా అందులో 'లీడర్'గా ఎదుగుతారు. వీరి సంపాదన గౌరవప్రదంగా మరియు భారీగా ఉంటుంది. రాజకీయాలు లేదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ రంగాల్లో వీరు రాణిస్తారు.
