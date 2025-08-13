Numerology: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఏ సంఖ్యవారి కోపం ఒక్కసారిగా ఎగసిపడుతుంది? అదుపు చేసే చిట్కాలు ఇవే..
సంఖ్యాశాస్త్రం లేదా న్యూమరాలజీ అనేది పుట్టిన తేదీ, పేర్లలోని అక్షరాల ద్వారా వ్యక్తిత్వం, స్వభావం, భవిష్యత్తు గురించి అంచనాలు చేసే శాస్త్రం.
సంఖ్యాశాస్త్రం లేదా న్యూమరాలజీ అనేది పుట్టిన తేదీ, పేర్లలోని అక్షరాల ద్వారా వ్యక్తిత్వం, స్వభావం, భవిష్యత్తు గురించి అంచనాలు చేసే శాస్త్రం. ప్రతి సంఖ్య ఒక గ్రహానికి సంబంధించినది, దానికి ప్రత్యేక లక్షణాలు, లోపాలు ఉంటాయి. కొన్ని సంఖ్యల వారు తక్కువ కారణంతోనే కోపం వచ్చే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. మరి ఆ సంఖ్యలు ఏమిటో చూద్దాం.
మూల సంఖ్య 1
స్వభావం: ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మగౌరవం.
కోపం: తన అభిప్రాయాన్ని పట్టించుకోకపోతే లేదా కోరికలు నెరవేర్చకపోతే వెంటనే కోపం.
కారణం: ఆధిపత్య భావన, ఉద్రేకం. అయితే కోపం త్వరగా తగ్గిపోతుంది.
మూల సంఖ్య 4
స్వభావం: క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేయడం, స్థిరత్వం.
కోపం: నియమాలు ఉల్లంఘించినప్పుడు లేదా నియంత్రణ కోల్పోయినప్పుడు కోపం.
కారణం: సహనం తక్కువ, క్రమశిక్షణకు విరుద్ధంగా జరిగితే అసహనం.
మూల సంఖ్య 7
స్వభావం: లోతైన ఆలోచన, రహస్యమయత, సున్నితత్వం.
కోపం: ఒంటరితనం వల్ల కొన్ని సార్లు ఆకస్మిక కోపం.
కారణం: కోపాన్ని లోపల దాచుకోవడం, ఒక్కసారిగా బయటపడితే తీవ్రరూపం.
మూల సంఖ్య 9
స్వభావం: కరుణ, భావోద్వేగం, న్యాయం పట్ల ఆసక్తి.
కోపం: అన్యాయం లేదా ద్రోహం అనిపించినప్పుడు కోపం.
కారణం: సామాజిక అసమానత, తప్పిదాలపై సున్నితత్వం.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం అత్యధిక కోపం:
మూల సంఖ్య 1 కలిగినవారు ఉద్వేగభరితులు, కోపం ఎక్కువగా ఉన్నా త్వరగా శాంతిస్తారు. నాయకత్వ లక్షణాలతో తమ అభిప్రాయాన్ని రక్షించడానికి పోరాడతారు.
కోపం నియంత్రించడానికి మార్గాలు:
సంఖ్య 1: ధ్యానం, యోగా, ప్రాణాయామం.
సంఖ్య 4: సమయపాలన, సానుకూల ఆలోచనలు.
సంఖ్య 7: ధ్యానం, ఆత్మపరిశీలన.
సంఖ్య 9: రచన లేదా కళల ద్వారా భావాలను వ్యక్తీకరించడం.
గమనిక: ఈ సమాచారం మత విశ్వాసాలు, పండితుల సూచనల ఆధారంగా మాత్రమే అందించబడింది. శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.