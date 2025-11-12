  • Menu
నవంబర్ 17న సూర్య–గురువుల కలయికతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం — ఈ 5 రాశుల జీవితంలో సంచలన మార్పులు!

Highlights

నవంబర్ 17న సూర్యుడు, గురువు సంయోగంతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం మేష, సింహ, వృషభ, తులా, మీన రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్‌లు, సక్సెస్‌ను తీసుకురాబోతోంది.

సూర్య–గురువుల సంయోగం — నవ పంచమ యోగం ప్రత్యేకత

గ్రహాల సంచారం వల్ల వివిధ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. వాటిలో “నవ పంచమ దృష్టి యోగం” అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

ఈ యోగం సూర్యుడు మరియు గురువు కలిసినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. నవంబర్ 17న ఈ శుభ యోగం ఏర్పడనుంది.

ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం, సక్సెస్, ప్రమోషన్‌లు, ఆర్థిక వృద్ధి, కుటుంబ సంతోషం వంటి అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది.

సూర్యుడు & గురువు కలయిక వల్ల ప్రభావం

సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, లీడర్షిప్, ప్రముఖతకు సంకేతం.

గురువు విజ్ఞానం, అదృష్టం, ధనప్రాప్తికు సూచకం.

ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందినప్పుడు —

1. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి,

2.పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి,

3.ఆర్థిక స్థితి మెరుగవుతుంది,

4.కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.

ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం చిందించే నవ పంచమ యోగం

మేష రాశి (Aries)

ఈ యోగం మేష రాశి వారికి బంగారు అవకాశం.

1.ఉద్యోగరంగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి,

2.పెండింగ్ పనులు పూర్తి అవుతాయి,

3.పై అధికారుల సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ప్రమోషన్‌ అవకాశాలు ఉన్నాయి.

4. పరిహారం: సూర్యుడికి నీరు సమర్పించండి, గురువారం పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించండి.

సింహ రాశి (Leo)

సింహరాశి వారికి ఈ యోగం లీడర్షిప్‌ స్కిల్స్‌ పెంచుతుంది.

1.సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది,

2.పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి,

3.విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

4.పరిహారం: ఉదయం సూర్య నమస్కారం చేయండి, గురువారం పసుపు పువ్వులు సమర్పించండి.

వృషభ రాశి (Taurus)

వృషభరాశి వారికి ఇది ఆర్థిక అదృష్ట యోగం.

1.ఇన్వెస్ట్మెంట్‌ల్లో లాభాలు,

2.వ్యాపారాల్లో వృద్ధి,

3.చేతికందని డబ్బు తిరిగి రావడం జరుగుతుంది.

4. పరిహారం: గురువారం దానం చేయడం, గోధుమ రంగు దుస్తులు ధరించడం శుభం.

తులా రాశి (Libra)

తులా రాశి వారికి ఈ యోగం అదృష్టాన్ని గరిష్ట స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.

1.పై చదువుల్లో సక్సెస్,

2.విదేశీ ప్రయాణాలు,

3.మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం.

4.పరిహారం: గురువారం అరటి చెట్టుకు నీటిని సమర్పించండి, ఉపవాసం ఉండటం మంచిది.

మీన రాశి (Pisces)

మీనరాశి వారికి ఈ యోగం జీవితంలో పాజిటివ్ టర్నింగ్ పాయింట్.

1. అదృష్టం పెరుగుతుంది,

2. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది,

3.విదేశీ అవకాశాలు రావచ్చు,

4.ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత మెరుగవుతుంది.

5. పరిహారం: పసుపు రంగు దుస్తులను దానం చేయండి, గురువారం ఉపవాసం ఉండండి.

ముగింపు:

నవంబర్ 17న ఏర్పడనున్న ఈ సూర్య–గురువుల సంయోగం ఐదు రాశుల వారికి సంతోషం, సక్సెస్‌, అదృష్టం తీసుకురాబోతోంది.

సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తే — ఈ యోగం మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగును నింపుతుంది.

