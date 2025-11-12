నవంబర్ 17న సూర్య–గురువుల కలయికతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం — ఈ 5 రాశుల జీవితంలో సంచలన మార్పులు!
నవంబర్ 17న సూర్యుడు, గురువు సంయోగంతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం మేష, సింహ, వృషభ, తులా, మీన రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్లు, సక్సెస్ను తీసుకురాబోతోంది.
సూర్య–గురువుల సంయోగం — నవ పంచమ యోగం ప్రత్యేకత
గ్రహాల సంచారం వల్ల వివిధ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. వాటిలో “నవ పంచమ దృష్టి యోగం” అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఈ యోగం సూర్యుడు మరియు గురువు కలిసినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. నవంబర్ 17న ఈ శుభ యోగం ఏర్పడనుంది.
ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం, సక్సెస్, ప్రమోషన్లు, ఆర్థిక వృద్ధి, కుటుంబ సంతోషం వంటి అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది.
సూర్యుడు & గురువు కలయిక వల్ల ప్రభావం
సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, లీడర్షిప్, ప్రముఖతకు సంకేతం.
గురువు విజ్ఞానం, అదృష్టం, ధనప్రాప్తికు సూచకం.
ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందినప్పుడు —
1. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి,
2.పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి,
3.ఆర్థిక స్థితి మెరుగవుతుంది,
4.కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం చిందించే నవ పంచమ యోగం
మేష రాశి (Aries)
ఈ యోగం మేష రాశి వారికి బంగారు అవకాశం.
1.ఉద్యోగరంగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి,
2.పెండింగ్ పనులు పూర్తి అవుతాయి,
3.పై అధికారుల సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి.
4. పరిహారం: సూర్యుడికి నీరు సమర్పించండి, గురువారం పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించండి.
సింహ రాశి (Leo)
సింహరాశి వారికి ఈ యోగం లీడర్షిప్ స్కిల్స్ పెంచుతుంది.
1.సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది,
2.పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి,
3.విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
4.పరిహారం: ఉదయం సూర్య నమస్కారం చేయండి, గురువారం పసుపు పువ్వులు సమర్పించండి.
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభరాశి వారికి ఇది ఆర్థిక అదృష్ట యోగం.
1.ఇన్వెస్ట్మెంట్ల్లో లాభాలు,
2.వ్యాపారాల్లో వృద్ధి,
3.చేతికందని డబ్బు తిరిగి రావడం జరుగుతుంది.
4. పరిహారం: గురువారం దానం చేయడం, గోధుమ రంగు దుస్తులు ధరించడం శుభం.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి ఈ యోగం అదృష్టాన్ని గరిష్ట స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.
1.పై చదువుల్లో సక్సెస్,
2.విదేశీ ప్రయాణాలు,
3.మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం.
4.పరిహారం: గురువారం అరటి చెట్టుకు నీటిని సమర్పించండి, ఉపవాసం ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి (Pisces)
మీనరాశి వారికి ఈ యోగం జీవితంలో పాజిటివ్ టర్నింగ్ పాయింట్.
1. అదృష్టం పెరుగుతుంది,
2. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది,
3.విదేశీ అవకాశాలు రావచ్చు,
4.ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత మెరుగవుతుంది.
5. పరిహారం: పసుపు రంగు దుస్తులను దానం చేయండి, గురువారం ఉపవాసం ఉండండి.
ముగింపు:
నవంబర్ 17న ఏర్పడనున్న ఈ సూర్య–గురువుల సంయోగం ఐదు రాశుల వారికి సంతోషం, సక్సెస్, అదృష్టం తీసుకురాబోతోంది.
సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తే — ఈ యోగం మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగును నింపుతుంది.