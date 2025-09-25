Navratri Horoscope 2025: ఈ రాశి వారికి లీగల్ వ్యవహారాల్లో విజయం; ఈ రాశి వారికి పిల్లల వల్ల ఇబ్బందులు
నవరాత్రుల్లో గ్రహాల ప్రభావం.. ఎవరిపై ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
శరద్ నవరాత్రులు 2025 సమయంలో, చంద్రుడు మాత్రమే వివిధ రాశుల్లో సంచరిస్తాడు. మిగిలిన గ్రహాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. నవరాత్రుల మొదటి రోజున సూర్యుడు కన్యారాశిలో, కుజుడు తులారాశిలో, బుధుడు కన్యారాశిలో, బృహస్పతి మిథునంలో, శుక్రుడు సింహరాశిలో, శని మీనంలో, రాహువు కుంభరాశిలో, కేతువు సింహరాశిలో ఉంటారు. నవరాత్రుల ప్రారంభంలో చంద్రుడు కన్యారాశిలో, ఆ తర్వాత తుల, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మకర రాశుల్లో సంచరిస్తాడు. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో కింద చూడవచ్చు.
మేష రాశి
శత్రువుల వల్ల కలిగే సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కోర్టు కేసుల్లో, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ పనుల్లో అదృష్టం కలిసొస్తుంది. వివాహ, ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడులు ఉండవచ్చు. కోపం, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ తండ్రికి కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు. సెప్టెంబర్ 22, 28 తేదీల మధ్య మీరు అనవసర ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. ఈ నవరాత్రుల్లో, రోజూ అమ్మవారికి ఎర్రటి పువ్వులను, వినాయకుడికి గరికను సమర్పించండి.
వృషభ రాశి
ఇంట్లో సౌకర్యాలు, వాహన సౌఖ్యం పెరుగుతాయి. ఛాతీ సంబంధిత సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీ ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివేకంతో కొత్త పనులను పూర్తి చేస్తారు. సెప్టెంబర్ 24, 25, 26 తేదీలలో మనసులో అనవసరమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది. అలాగే, సెప్టెంబర్ 29, 30, అక్టోబర్ 1 తేదీలలో కూడా ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. ఈ నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని పూజించండి. ఆమెకు తెల్లటి తీపి పదార్థం, పసుపు పువ్వులను సమర్పించండి.
మిథున రాశి
మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో సౌకర్యాలు, వాహన సౌఖ్యం పెరుగుతాయి. కష్టపడే స్వభావం, గౌరవం పెరుగుతాయి. మీ పనుల్లో మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. పిల్లల నుండి శుభవార్తలు వస్తాయి. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మెరుగుపడతాయి. అయితే, ఆందోళన పెరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 26 నుండి 28 వరకు మనసులో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అమ్మవారిని పూజించండి. ఆమెకు ఎర్రటి బట్ట, ఎర్రటి గాజులు, ఎర్రటి పూల దండను సమర్పించండి.
కర్కాటక రాశి
ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీ ధైర్యం, కృషి పెరుగుతాయి. అన్నదమ్ములు, స్నేహితుల నుండి సహకారం లభిస్తుంది. కోపం, కష్టపడే స్వభావం పెరుగుతాయి. మీ సామాజిక స్థాయి, గౌరవం పెరుగుతాయి. కడుపు, పాదాల సమస్యలు రావచ్చు. సెప్టెంబర్ 29, 30, అక్టోబర్ 1 తేదీల్లో మనసులో ఒత్తిడి ఉంటుంది. మిగిలిన నవరాత్రి కాలం చాలా బాగుంటుంది. వినాయకుడికి గరికను సమర్పించడం చాలా ముఖ్యం. అమ్మవారికి తెల్లటి తీపి పదార్థం, ఖీర్, యాలకులను సమర్పించండి.
సింహ రాశి
మీ మానసిక చురుకుదనం, ఆలోచనా సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీ ధైర్యం, ప్రయత్నాలు తగ్గుతాయి. కంటి సమస్యల వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి. మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అక్టోబర్ 1న ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన సమయం బాగుంటుంది. నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి యాలకులు, ఖీర్, ఎర్రటి పువ్వును సమర్పించండి.
కన్యా రాశి
మీ మాటల్లో తీవ్రత పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో సౌకర్యాలు, వాహన సౌఖ్యం, వివాహ ఆనందం పెరుగుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కడుపు సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. నవరాత్రుల్లో మీ మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. చంద్రుడి స్థానం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అమ్మవారికి ఎర్రటి బట్టను సమర్పించండి. వినాయకుడికి గరికను సమర్పించడం కొనసాగించండి.
తులా రాశి
ప్రయాణ ఖర్చులు, కోపం పెరుగుతాయి. పిల్లల పట్ల ఆందోళన ఉంటుంది. మీ ధైర్యం, ప్రయత్నాలు పెరుగుతాయి. మీ భాగస్వామి నుండి మద్దతు, ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వివాహ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. మీరు మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో మీ మనసులో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీకు చాలా సన్నిహితులతో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అమ్మవారికి కుంకుమ లేదా పసుపు రంగు బట్టను సమర్పించండి. ఎర్రటి లేదా పసుపు పువ్వును, అరటిపండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
వృశ్చిక రాశి
ప్రయాణ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పోటీ పరీక్షల్లో, శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో మెరుగుదల ఉంటుంది. పిల్లల నుండి శుభవార్తలు అందుతాయి. మీ మేధో సామర్థ్యాల ఆధారంగా మీ పని పెరుగుతుంది. మీ కష్టపడే స్వభావంలో కొద్దిగా ఆటంకం ఉండవచ్చు. ఛాతీ సమస్యలు పెరుగుతాయి. సెప్టెంబర్ 24, 25, 26 తేదీల్లో మనసులో సాధారణ ఒత్తిడి ఉంటుంది. చాలా సన్నిహితులతో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అమ్మవారికి పసుపు పువ్వును, క్రీమ్ రంగు తీపి పదార్థాన్ని సమర్పించండి. ఖీర్ నైవేద్యంగా పెట్టి కుటుంబ సభ్యులకు పంచండి.
ధనుస్సు రాశి
మీ ధైర్యం, ప్రయత్నాలు పెరుగుతాయి. అన్నదమ్ములు, స్నేహితుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ పనుల్లో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 26 నుండి 28 వరకు మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అమ్మవారికి తెల్లటి తీపి పదార్థం, ఆవు పాలుతో చేసిన ఖీర్ సమర్పించండి. యాలకులను కూడా సమర్పించండి.
మకర రాశి
మీ మాటల్లో చేదు పెరుగుతుంది. కుటుంబ విషయాల్లో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ ధైర్యం, ప్రయత్నాలు పెరుగుతాయి. చాలా సన్నిహితులతో ఒత్తిడి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అంతర్గత సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. మీ పనుల్లో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సెప్టెంబర్ 29, 30, అక్టోబర్ 1 తేదీల్లో మీ మనసులో ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. అమ్మవారికి ఎరుపు, పసుపు రంగుల బట్టను సమర్పించండి. ఎరుపు, పసుపు పూల దండను తప్పకుండా సమర్పించండి.
కుంభ రాశి
మీ సంపద పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మెరుగుపడతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మీ వివాహ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. మీ భాగస్వామి నుండి ఆనందం, శాంతి లభిస్తాయి. కడుపు, కంటి సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అక్టోబర్ 1న కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అమ్మవారికి తెల్లటి తీపి పదార్థాలు, ఖీర్, యాలకులను సమర్పించండి.
మీన రాశి
మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. గుండె సమస్యలు, ఆందోళన పెరిగే అవకాశం ఉంది. వాహన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. సామాజిక స్థాయి, గౌరవం పెరుగుతాయి. చాలా సన్నిహితులతో ఒత్తిడి ఉంటుంది. వివాహ, ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 24, 25, 26 తేదీల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. అమ్మవారికి క్రీమ్ రంగు తీపి పదార్థం, క్రీమ్ రంగు బట్టను సమర్పించండి. వినాయకుడికి గరిక, తమలపాకులను సమర్పించండి.