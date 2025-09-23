Navratri 2025: ఈ 5 రాశుల వారికి దుర్గాదేవి ఆశీర్వాదాలతో అదృష్టం వరించనుంది
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ప్రారంభమైన శారదీయ నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని తొమ్మిది రూపాల్లో పూజిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ప్రారంభమైన శారదీయ నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని తొమ్మిది రూపాల్లో పూజిస్తారు. ఈ పవిత్ర సందర్భంలో, కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక శుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ నవరాత్రుల వేళ కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అదృష్టం మెరుగ్గా కలిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన రాశులు మరియు ఫలితాలు:
మేష రాశి (Aries):
దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పెండింగులో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారాల్లో లాభాలు సాధ్యమవుతాయి.
వృషభ రాశి (Taurus):
ఈ కాలంలో ఆదాయం పెరుగుతుంది, బకాయిలు సులభంగా లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. నవరాత్రుల వేళ ఎర్ర పువ్వులు సమర్పించి పూజించవలసినది.
సింహ రాశి (Leo):
భూమి, వాహనాలు, ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి.
తులా రాశి (Libra):
కెరీర్ లో పురోగతి, విద్యార్థులకు పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు. వ్యాపారులు మెరుగైన లాభాలు సాధించే అవకాశం. కొత్త పెట్టుబడులు, వ్యాపార ప్రారంభానికి అనుకూల సమయం.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):
ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి, ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులందరికీ ప్రమోషన్ అవకాశాలు, విద్యార్థుల కోసం పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: ఈ జ్యోతిష్య సమాచారాలు జ్యోతిష్యశాస్త్రం, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఊహలైన కారణంగా మాత్రమే పరిగణించాలి. సరైన నిర్ణయాలకు సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మేలు.