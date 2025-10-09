బుధుడు తులారాశిలో సంచారం – ఈ 4 రాశుల అదృష్టం మారింది! లక్కీ టైమ్ స్టార్ట్, డబ్బు-ఉద్యోగం-ఆరోగ్యం లో గుడ్ న్యూస్!
బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో 4 రాశుల అదృష్టం మారింది. వృషభ, మిథున, సింహ, మకర రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు. కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్యంలో గుడ్ న్యూస్!
అక్టోబర్ నెల ప్రారంభంలో బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి లాభదాయకంగా మారబోతోంది. బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యానికి అధిపతి. అతని సంచారం ఎక్కడ జరిగితే, అక్కడ అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈసారి నాలుగు రాశుల వారికి బుధుడి కృప వరద కురవనుంది.
బుధుడి సంచారం వివరాలు
బుధుడు అక్టోబర్ 3న తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అక్టోబర్ 24 వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. ఆ తరువాత వృశ్చికరాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ కాలంలో బుధుడు తులా రాశిలో ఉండటం వల్ల వ్యాపారం, విద్య, కెరీర్, ఆరోగ్యం వంటి రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి బుధ సంచారం చాలా శుభప్రదం. తెలివితేటలు, ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది. పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అప్పులు తీరిపోతాయి. కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి.
మిథున రాశి
బుధుడు మీ రాశి అధిపతి కావడంతో, ఈ సంచారం మిథున రాశివారికి బంగారు కాలంగా ఉంటుంది. విద్య, పిల్లల విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. సృజనాత్మక పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. విద్యార్థులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం.
సింహ రాశి
బుధుడు మీ లాభ గృహానికి అధిపతి. ఈ కాలంలో వ్యాపార లాభాలు పెరుగుతాయి. మాటలతో ఇతరులను ఆకర్షిస్తారు. స్నేహితులు, తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి
మకర రాశివారికి బుధ సంచారం కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. పదో ఇంట్లో బుధుడు ఉండటం వల్ల ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. మీ తెలివితేటలకు బాస్ ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి.
మొత్తం మీద...
బుధుడి తులారాశి సంచారం ఈ నాలుగు రాశుల వారికి లక్కీ మార్పులను తెస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభాలు చూస్తాయి, కెరీర్లో వృద్ధి, ఆరోగ్యం మెరుగుదల, కుటుంబ సౌఖ్యం—all in one combination. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే, రాబోయే రోజులు మరింత విజయవంతంగా ఉంటాయి.