Daily Horoscope: నేడు పూర్వాభాద్రలోకి బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
Daily Horoscope 22 February 2026: నేడు బుధుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి 22 రాశిఫలాల ప్రకారం ఈ గ్రహ సంచారం ఏ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుందో, ఎవరికి ధన లాభం కలుగుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope 22 February 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఫిబ్రవరి 22, 2026 ఆదివారం నాడు బుధ గ్రహం గురుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. దీని ప్రభావంతో వ్యాపార, మేధో సంబంధిత రంగాల్లో ఉన్న వారికి విశేష ఫలితాలు లభించనున్నాయి. ప్రస్తుతం కుంభరాశిలో సూర్య సంచారం, శని ప్రభావం కూడా తోడవడంతో ద్వాదశ రాశుల జాతకాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
నేటి గ్రహ గమనం - ముఖ్యాంశాలు:
బుధుడు: పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం (తెలివితేటలు, వ్యాపార లాభం).
సూర్యుడు: కుంభరాశిలో సంచారం (అధికారం, ఆత్మవిశ్వాసం).
శుక్రుడు: ఆర్థిక లాభాలు, సౌకర్యాలకు అనుకూలత.
రాశుల వారీగా ఫలితాలు:
మేషం: ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
వృషభం: పనిలో స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది. అయితే పెట్టుబడుల విషయంలో ఇతరుల మాటలు విని తొందరపడకండి.
మిథునం: వ్యాపారస్తులకు నేడు 'జాక్ పాట్' తగిలే అవకాశం ఉంది. పాత అపార్థాలు తొలగి సంబంధాలు బలపడతాయి.
కర్కాటకం: కుటుంబంలో శుభకార్య చర్చలు జరుగుతాయి. ఆఫీసులో మీ పని తీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
సింహం: కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, స్నేహితుల నుంచి ఊహించని సాయం అందుతుంది.
కన్య: ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను ఈరోజు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
తులా: వ్యాపార విస్తరణకు అడుగులు పడతాయి. కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేస్తారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు.
వృశ్చికం: ధైర్యంతో సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే ఆకస్మిక ఖర్చులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
ధనుస్సు: విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి.
మకరం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఇంటి బాధ్యతల వల్ల కాస్త అలసటగా అనిపించినా, ఫలితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
కుంభం: మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
మీనం: ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మనసు విప్పి మాట్లాడండి.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై అవగాహన కోసం మాత్రమే అందించబడింది. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించగలరు.