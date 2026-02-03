Mercury Transit February 2026: బుధుడి 'త్రిగుణ' సంచారం.. ఫిబ్రవరిలో ఈ 3 రాశుల వారికి డబుల్ జాక్పాట్.. తిరుగులేని ఆర్థిక యోగం!
Mercury Transit February 2026: ఫిబ్రవరిలో బుధుడి త్రిగుణ సంచారం! వృషభం, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి కుబేర యోగం పట్టబోతోంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు, ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి.
Mercury Transit February 2026: బుధ గ్రహం తెలివితేటలు, వ్యాపారం మరియు కమ్యూనికేషన్కు కారకుడు. ఫిబ్రవరి నెలలో బుధుడు తన రాశిని మరియు నక్షత్రాలను మూడుసార్లు మారుస్తూ సంచరించబోతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 3న కుంభ రాశి ప్రవేశం, ఫిబ్రవరి 7న శతభిష నక్షత్రం, ఫిబ్రవరి 15న పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రంలోకి బుధుడి ప్రయాణం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది.
బుధ సంచారంతో అదృష్టం పట్టే రాశులు ఇవే:
1. వృషభ రాశి (Taurus):
వృషభ రాశి వారికి ఈ సంచారం ఒక 'గోల్డెన్ పీరియడ్' అని చెప్పవచ్చు.
ఆర్థికం: వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్స్ రంగాల వారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ఉద్యోగం: ఆఫీసులో మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ మరియు ఇంక్రిమెంట్ వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
ముఖ్య మార్పు: అధికారులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
2. ధనస్సు రాశి (Sagittarius):
ధనస్సు రాశి వారికి బుధుడి మార్పు వల్ల పాత కష్టాలన్నీ తీరిపోయే సమయం వచ్చింది.
అదృష్టం: ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న పనులు సఫలమవుతాయి. ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
జీవనశైలి: కుటుంబంలో ఉన్న గొడవలు సర్దుమణిగి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
3. మకర రాశి (Capricorn):
మకర రాశి వారికి ఫిబ్రవరి నెల ఎన్నో ఆర్థిక విజయాలను అందించబోతోంది.
ఉపశమనం: వృత్తిపరమైన చిక్కుల నుంచి బయటపడతారు. మీరు తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను ఇస్తాయి.
సంబంధాలు: వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు సరైన భాగస్వామి దొరికే సూచనలు ఉన్నాయి.
వ్యాపారం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి, దీనివల్ల మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
బుధ గ్రహ ప్రభావం - ముఖ్య తేదీలు:
ఫిబ్రవరి 03: కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశం.
ఫిబ్రవరి 07: శతభిష నక్షత్రంలోకి మార్పు.
ఫిబ్రవరి 15: పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రంలోకి సంచారం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.