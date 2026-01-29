Mars Transit 2026: హోలీ వేళ ఈ రాశుల వారిపై కుజుడి కనకాభిషేకం: శతభిషా నక్షత్రంలోకి గ్రహాల సేనాధిపతి.. మీ రాశి ఉందా?
Mars Transit 2026: హోలీ పండుగ వేళ కుజుడి నక్షత్ర గోచారం. శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్న మంగళ గ్రహం. మేషం, వృశ్చికం సహా ఈ 5 రాశుల వారికి కనకాభిషేకం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
Mars Transit 2026: వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సేనాధిపతిగా పిలువబడే మంగళ గ్రహం (కుజుడు) చేసే ప్రతి మార్పు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. తాజాగా, మార్చి 3, 2026 నాడు కుజుడు రాహువుకు చెందిన శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సరిగ్గా హోలీ పండుగ సమయంలో జరిగే ఈ నక్షత్ర గోచారం వల్ల ఐదు రాశుల వారి అదృష్టం ప్రకాశించబోతోంది. ఆ రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం..
కుజుడి అనుగ్రహం పొందే 5 రాశులు ఇవే:
1. మేష రాశి: మీ రాశి అధిపతి అయిన కుజుడు నక్షత్రం మారడం వల్ల మీకు అన్ని రంగాల్లో విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారికి మార్చి నెలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమై భారీ ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది.
2. వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం వరం లాంటిది. నిలిచిపోయిన సొమ్ము హోలీ పండుగ నాటికి మీ చేతికి అందుతుంది. కొత్త భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి.
3. మిథున రాశి: మీ అదృష్ట తలుపులు తెరుచుకోబోతున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారి కల నెరవేరుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. మీ తెలివితేటలతో ఆగిపోయిన పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తారు.
4. సింహ రాశి: సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయ మరియు ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లేదా పెద్ద బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. శత్రువులపై మీదే పైచేయి అవుతుంది.
5. కుంభ రాశి: శతభిషా నక్షత్రం మీ రాశి పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి, కుజుడి రాక మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. టెక్నికల్ మరియు మెడికల్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుత విజయాలు లభిస్తాయి. ఈ హోలీ నాటికి మీ మనసులోని ఒక చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది.
ముగింపు: కుజుడి అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు ధైర్యం, సాహసం పెరుగుతాయి. అయితే, కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం వల్ల ఈ శుభ ఫలితాలను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.