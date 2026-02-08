Shani-Shukra Yuti 2026: మార్చిలో గ్రహాల కదలిక.. ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!
Shani-Shukra Yuti 2026: మార్చి నెలలో శని-శుక్ర గ్రహాల అరుదైన కలయిక! దీని ప్రభావం వల్ల సింహ, వృశ్చిక, మీన, కర్కాటక రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి? జ్యోతిష్య పండితుల విశ్లేషణ
Shani-Shukra Yuti 2026: ఖగోళంలో గ్రహాల సంచారం ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది మార్చి నెల అత్యంత కీలకమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్చి 2న 'సంపద ప్రదాత' శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. అక్కడ అప్పటికే సంచరిస్తున్న 'కర్మ ఫలప్రదాత' శనిదేవుడితో శుక్రుడు కలవబోతున్నారు. ఈ శని-శుక్రుల కలయిక వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రానున్నాయి.
ఆ 4 రాశుల ఫలితాలు ఇవే:
1. సింహ రాశి (Leo): ఈ రాశి వారు వ్యక్తిగత విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
♦ జాగ్రత్తలు: చిన్నపాటి విభేదాలు పెద్దవి కాకుండా చూసుకోవాలి.
♦ ఆరోగ్యం: ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
2. వృశ్చిక రాశి (Scorpio): ఈ రాశి వారికి గ్రహ గతి వల్ల కొన్ని ఆకస్మిక ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు.
♦ ప్రయాణాలు: వాహనం నడిపే సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
♦ సూచన: మొండితనం వీడి, ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తే సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు. సిద్ధాంత పరమైన విభేదాలకు దూరంగా ఉండండి.
3. మీన రాశి (Pisces): శని-శుక్రుల కలయిక మీ రాశిలోనే జరుగుతోంది.
♦ ఆర్థికం: మీకు ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
♦ ఆరోగ్యం: డబ్బు విషయంలో బాగున్నా, ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. పనుల పట్ల ఏకాగ్రత వహించడం ముఖ్యం.
4. కర్కాటక రాశి (Cancer): ఈ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి.
♦ కెరీర్: వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి బాగుంటుంది. కానీ మానసిక ఒత్తిడి ఎదురవ్వచ్చు.
♦ నిర్ణయాలు: ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులతో చర్చించండి. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.