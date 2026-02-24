Malavya Yoga: మార్చి 15 నుంచి మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!
Malavya Yoga: మార్చి 15 నుంచి మాలవ్య రాజయోగం ప్రారంభం కానుంది. శుక్రుడి సంచారం వల్ల వృషభం, మిథునం సహా ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది.
Malavya Yoga: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. 2026 మార్చి నెలలో గ్రహాల స్థితిగతుల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సుఖ సంతోషాలకు కారకుడైన శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో అత్యంత శక్తివంతమైన 'మాలవ్య రాజయోగం' ఏర్పడనుంది.
త్రిగ్రహి యోగంతో అద్భుత ఫలితాలు
మార్చి 15వ తేదీన సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అక్కడ అప్పటికే ఉన్న శుక్రుడు మరియు శని గ్రహాలతో కలయిక జరుగుతుంది. దీనివల్ల త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. హోలీ పండుగ సమయంలో ఏర్పడుతున్న ఈ శుభ యోగాల వల్ల ఈ క్రింది రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కానున్నాయి.
అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే:
1. వృషభ రాశి (Taurus):
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతి కావడంతో వీరికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కెరీర్: ఆఫీసులో పదోన్నతులు (Promotions), కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి.
వ్యాపారం: బిజినెస్ విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. ఆదాయం ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది.
కుటుంబం: సన్నిహితుల మద్దతుతో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
2. మిథున రాశి (Gemini):
ఈ రాశి వారికి ఆర్థిక స్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
పెట్టుబడులు: పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు అందుతాయి.
సృజనాత్మకత: మీ పనిలో చూపే క్రియేటివిటీకి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. సామాజిక హోదా పెరగడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.
3. వృశ్చిక రాశి (Scorpio):
వృశ్చిక రాశి విద్యార్థులకు మరియు ఉద్యోగార్థులకు ఈ సమయం ఒక వరం లాంటిది.
విద్య: పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు.
శుభకార్యాలు: ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.
4. కుంభ రాశి (Aquarius):
శుక్రుడి ప్రభావంతో కుంభ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
గుర్తింపు: ఆఫీసులో మీ పని తీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
విదేశీ యానం: విదేశీ వ్యాపారాలు చేసే వారికి లాభాలు గరిష్టంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల సమాచారం మేరకు అందించబడినవి. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.