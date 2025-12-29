కొత్త ఏడాది 2026లో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కలిగే 4 రాశులు.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం 2026 ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఓ శుభయోగం ఏర్పడనుంది. జనవరిలో కుజుడు, చంద్రుడు ఒకే రాశిలో కలయిక చెందడంతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ధనలాభం, ఉద్యోగ పురోగతి, వ్యాపార వృద్ధి వంటి శుభ ఫలితాలు లభించనున్నాయి.
కుజుడు గ్రహాల్లో శక్తి, ధైర్యం, కార్యసిద్ధిని సూచిస్తాడు. సాధారణంగా కుజుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి వెళ్లడానికి సుమారు 45 రోజులు పడుతుంది. ఈ సంచారం సమయంలో అన్ని రాశులపై ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 జనవరి 16న కుజుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అనంతరం జనవరి 18న చంద్రుడు కూడా అదే రాశిలోకి చేరతాడు. ఈ కలయికతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ శుభ యోగ కాలంలో ఆదాయం పెరగడం, ఆస్తి లాభాలు, కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం మరింత అనుకూలంగా ఉండనుంది.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశికి సంబంధించి సప్తమ స్థానంలో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. కుజుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండటంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మీరు చేసే పనికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశికి నాలుగో స్థానంలో ఈ శుభయోగం ఏర్పడుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, వాహనం వంటి ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, వైద్య, సేవా రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశికి లగ్నస్థానంలో కుజుడు, చంద్రుడు సంచారం చేయనున్నారు. దీని వల్ల ధైర్యం, నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులు లాభాలు సాధిస్తారు. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశిలోనే మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడటం ఈ రాశివారికి అత్యంత శుభదాయకం. వ్యాపారులు లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో గుర్తింపు, పురోగతి లభిస్తుంది. ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు దూరమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సంప్రదాయ విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలకు ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.