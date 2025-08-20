  • Menu
ఆగస్టు 25న కన్యా రాశిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం, మూడు రాశుల వారి అదృష్టం తిరుగుబాటు..!

Mahalakshmi Rajayoga in Virgo on August 25: Major Fortune Shift for Three Zodiac Signs

Highlights

ఆగస్టు 25న కన్యా రాశిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ శుభయోగం వల్ల కన్యా, కర్కాటక, కుంభ రాశుల వారికి ధనలాభం, వివాహం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, శుభవార్తలు లభిస్తాయి.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంయోగం వల్ల జీవితంలో శుభయోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి అరుదైన శుభయోగాల్లో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఒకటి. ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు ధనం, సంపద, విజయాలు, సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయి.

మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎలా ఏర్పడుతుంది?

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, చంద్రుడు మరియు కుజుడు ఒకే రాశిలో సంయోగం చెందినప్పుడు మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈసారి ఆగస్టు 25న ఉదయం 8:28 గంటలకు చంద్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించగా, కుజుడు అప్పటికే అక్కడ సంచరిస్తున్నందువల్ల ఈ శుభయోగం ఏర్పడుతుంది.

ఈ రాశుల వారికి లాభాలు

మహాలక్ష్మి రాజయోగం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపినా, ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఇది శుభఫలితాలను అందిస్తుంది.

1. కన్యా రాశి

వైవాహిక జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది

ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది

ఒంటరి వారికి వివాహం కుదిరే అవకాశం

పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి అధిక లాభాలు

2. కర్కాటక రాశి

  • కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
  • కొత్త వాహనాల కొనుగోలు అవకాశాలు
  • ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
  • వ్యాపారంలో విజయాలు, అదృష్టం కలిసివస్తుంది

3. కుంభ రాశి

  • పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు
  • ఆలస్యంగా రావాల్సిన ధనం చేతికందుతుంది
  • మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి
  • కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు అనుకూల సమయం

ఆగస్టు 25న ఏర్పడబోయే ఈ మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారి దశ తిరిగినట్టే. ధనలాభాలు, విజయాలు, సంతోషాలు వారిని వరించనున్నాయి.

