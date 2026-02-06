Maha Shivratri 2026: మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రాశుల వారికి శివుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం

  • Menu
Maha Shivratri 2026: మహా శివరాత్రి 2026 సందర్భంగా శుభయోగాల ప్రభావంతో మేషం, తులా, మకరం, కుంభం సహా కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Maha Shivratri 2026: మహా శివరాత్రి 2026 సందర్భంగా జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు లభించే అవకాశముందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది మహా శివరాత్రి మాఘ మాస కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి తిథిన జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పడుతున్న గ్రహస్థితులు, శుభయోగాలు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని విశ్లేషిస్తున్నారు.

జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం ఈ కాలంలో కుంభ రాశిలో శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు, రాహువు సంచారం చేయడం వల్ల చతుర్గ్రహ యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, బుధాదిత్య యోగం వంటి శుభయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత రంగాల్లో పురోగతి కలగొచ్చని భావిస్తున్నారు.

మేష రాశి వారికి శివారాధన, ఎర్ర పువ్వులతో పూజ, గంగాజలం మరియు పాలతో అభిషేకం చేయడం శుభప్రదంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ‘నాగేశ్వరాయ నమః’ మంత్ర జపం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

కర్కాటక రాశి వారికి శివుని అనుగ్రహం ఉంటుందని, ఈ సమయంలో మానసిక ధైర్యం, సహనం పెరుగుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

తులా రాశి వారికి ఆదాయం పెరగడం, వ్యక్తిత్వ ఆకర్షణ మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని, రుద్రాష్టకం పఠనం చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

మకర రాశి వారు ‘పార్వతీనాథాయ నమః’ మంత్రాన్ని జపించడం, బిల్వపత్రాలు, గంగాజలం, పాలను సమర్పించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.

కుంభ రాశి వారు జలాభిషేకం చేయడం, దానధర్మాలు చేయడం ద్వారా పుణ్యఫలితాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: జ్యోతిష్య సమాచారం మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండకపోవచ్చు. వ్యక్తిగత నిర్ణయాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.

