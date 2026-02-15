  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Horoscope Today : మహా శివరాత్రి వేళ శివయ్య కటాక్షం.. నేడు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Horoscope Today
x

Horoscope Today : మహా శివరాత్రి వేళ శివయ్య కటాక్షం.. నేడు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Highlights

Maha Shivaratri 2026 Horoscope: మహా శివరాత్రి 2026 ప్రత్యేక రాశి ఫలాలు. ఫిబ్రవరి 15న గ్రహ సంచారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది? శివయ్య అనుగ్రహం పొందే ఆ రాశులు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Maha Shivaratri 2026 Horoscope: ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత విశిష్టమైన మహా శివరాత్రి పర్వదినం (ఫిబ్రవరి 15, 2026) నేడు దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుగుతోంది. ఈ రోజున గ్రహాల సంచారం కూడా అత్యంత కీలకంగా మారింది. సూర్యుడు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తుండటం, బుధ, శుక్రుల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా శివయ్య అనుగ్రహంతో పలు రాశుల వారికి ఆర్థిక మరియు వృత్తిపరమైన లాభాలు కలగనున్నాయి.

గ్రహ సంచారం - ప్రభావం

నేడు సూర్యుడు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందిస్తుండగా, శుక్రుడు ఆర్థిక సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తాడు. అయితే కుజుడి ప్రభావం వల్ల తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నేటి రాశి ఫలాలు (ఫిబ్రవరి 15, 2026)


రాశిఫలితం
మేషంపనుల్లో చురుకుదనం ఉంటుంది, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వృషభంఆర్థిక లాభ సూచనలు, కుటుంబ సహకారం అందుతుంది.
మిథునంనిర్ణయాల్లో ఆలోచన అవసరం, ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త పాటించాలి.
కర్కాటకంశుభ వార్తలు వింటారు, పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి.
సింహంఉద్యోగంలో గుర్తింపు, అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్యవ్యాపారంలో పురోగతి, పాత సమస్యల నుండి విముక్తి.
తులఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది, ధనలాభం కలుగుతుంది.
వృశ్చికంకొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
ధనుస్సుఅనవసర ఖర్చులు పెరిగే ఛాన్స్, సహనం అవసరం.
మకరంఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది, ఉద్యోగ మార్పుపై ఆలోచనలు.
కుంభంకొత్త పరిచయాలు, ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
మీనంకుటుంబంలో సంతోషం, అత్యంత శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.

శివరాత్రి ప్రత్యేకం: నేడు ఉపవాసం, జాగరణ చేసే భక్తులకు శివయ్య అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఓం నమః శివాయ!

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే పరిగణించగలరు. వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick