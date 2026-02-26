Lunar Eclipse 2026: మార్చి 3న కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం.. హోలీ రోజే గ్రహణం ఎఫెక్ట్! ఏ రాశుల వారికి దోషం?
Lunar Eclipse March 2026: మార్చి 3న హోలీ రోజే కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం! గ్రహణ పట్టు విడుపు సమయాలు, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? గర్భిణీలు పాటించాల్సిన నియమాలు మరియు దోష నివారణ మార్గాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Lunar Eclipse 2026: హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం గ్రహణాలు మానవ జీవితంపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ ఏడాది మార్చి 3న సంభవించబోయే కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ రోజే ఈ గ్రహణం సంభవించనుండటంతో భక్తులు, జ్యోతిష్య పండితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
గ్రహణ సమయాలు (మార్చి 3, 2026):
గ్రహణ పట్టు సమయం: మధ్యాహ్నం 03:20 PM
గ్రహణ విడుపు సమయం: సాయంత్రం 06:47 PM
పట్టు స్నానం: మధ్యాహ్నం 03:15 PM
విడుపు స్నానం: సాయంత్రం 06:50 PM
ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
ఈ చంద్రగ్రహణం కొన్ని రాశులు మరియు నక్షత్రాల జాతకులకు దోషకారిగా మారుతోంది.
ప్రభావితమయ్యే నక్షత్రాలు: మఘా, పుబ్బ, ఉత్తర నక్షత్రాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
దోషం ఉన్న రాశులు: వృషభం, సింహం, కన్యా, మకర రాశుల వారు పరిహారాలు పాటించడం ఉత్తమం.
గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
♦ గర్భవతులు గ్రహణ సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
♦ కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చోవడం లేదా పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం చేయకూడదు.
♦ నిటారుగా పడుకోవడం మంచిది. ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవచ్చు.
♦ పదునైన వస్తువులతో పనులు చేయకూడదు.
ఆహార నియమాలు & ఆలయాల మూసివేత:
ఆహారం: గ్రహణానికి ముందే అంటే ఉదయం 11:00 AM లోపే భోజనం పూర్తి చేయాలి. వృద్ధులు, రోగులు మినహా ఇతరులు గ్రహణ సమయంలో ఏమీ తినకూడదు.
దర్భలు: ఇంట్లోని నీళ్లు, పచ్చళ్లు, వండిన పదార్థాలపై దర్భలు వేసి ఉంచాలి.
ఆలయాలు: గ్రహణం కారణంగా ఉదయం 6:00 గంటలకే ఆలయాలు మూసివేస్తారు. గ్రహణం ముగిశాక శుద్ధి చేసి అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు.
దోష నివారణ మార్గాలు:
దానం: శక్తి ఉన్నవారు చంద్ర బింబం లేదా నాగబింబాలను కంచు/రాగి పాత్రలో ఉంచి పూజించి.. నువ్వులు, తెల్ల వస్త్రం, దక్షిణతో కలిపి పండితులకు దానం ఇవ్వాలి.
ప్రదక్షిణలు: దానం ఇవ్వలేని వారు రావి చెట్టుకు 21 ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల గ్రహణ దోషం తొలగిపోతుంది.
జపం: గ్రహణ కాలంలో ఇష్ట దైవ ప్రార్థన, మంత్ర జపం చేయడం కోటి రెట్లు పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుంది.
పుణ్యస్నానం: గ్రహణం ముగిశాక నదీస్నానం చేయడం వల్ల దోషాలు హరిస్తాయని నమ్మకం.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య పండితుల సూచనలు మరియు సామాజిక నమ్మకాల ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని పాటించడం అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.