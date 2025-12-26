Life-Changing Dates: 2026లో ఈ మూడు పుట్టిన తేదీల వారికి విజయం, సంతోషంలో రికార్డ్ స్థాయిలు చేరతాయి
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం 2026 సంవత్సరం శక్తివంతమైన 'సూర్య సంవత్సరం' కానుంది. కెరీర్, సంపద మరియు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించే అదృష్ట మూల సంఖ్యలు ఏవి? గరిష్ట ప్రయోజనాల కోసం పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
2025 ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, అందరి దృష్టి 2026 సంవత్సరంపై పడింది. సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం 2026 ఒక ప్రత్యేకమైన సంవత్సరం. ఈ ఏడాదికి సంఖ్య '1' (2+0+2+6 = 10; 1+0 = 1) మూల సంఖ్యగా వస్తుంది. సంఖ్య 1 కి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు అంటేనే అధికారం, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు కొత్త ఆరంభాలకు చిహ్నం. బలమైన సౌర శక్తుల వల్ల ఈ ఏడాది వృద్ధి, పరివర్తన మరియు విజయం లభిస్తాయి. కొన్ని నిర్దిష్ట మూల సంఖ్యల (Radix Numbers) వారికి ఈ ఏడాది అదృష్టం వరించనుంది.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 2026 విశ్లేషణ
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం సంఖ్యలు కేవలం వ్యక్తిత్వాన్ని మాత్రమే కాదు, మన గతాన్ని, వర్తమానాన్ని మరియు భవిష్యత్తు అవకాశాలను కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి. 1 నుండి 9 వరకు ఉన్న ప్రతి మూల సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేక తరంగం మరియు ప్రభావం ఉంటుంది. సూర్యుడు ఏలికగా ఉన్నందున, 2026 ఆశయాలను నెరవేర్చుకునే సంవత్సరంగా ఉండబోతోంది. కెరీర్ వృద్ధి, ఆర్థిక లాభాలు మరియు వ్యక్తిగత పురోగతికి ఇది అనువైన సమయం.
2026లో అత్యంత అదృష్టాన్ని పొందే మూల సంఖ్యలు ఇవే:
మూల సంఖ్య 1: ఆర్థిక లాభాలకు అనుకూల సమయం
మీరు ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో జన్మించినట్లయితే, మీ మూల సంఖ్య 1. 2026లో సూర్యుడు అధిపతిగా ఉండటం వల్ల మీకు ఇది అద్భుతమైన సంవత్సరం.
- ప్రయోజనాలు: ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ఇల్లు కొనాలనే కల నిజం కావచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు లాభాలను ఇస్తాయి. దైవ అనుగ్రహం తోడవుతుంది.
- పరిహారాలు: స్నానం చేసిన తర్వాత మూడుసార్లు 'రామ స్తుతి' పఠించండి. రాత్రి పడుకునే ముందు 'హనుమాన్ చాలీసా' చదవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మూల సంఖ్య 3: కెరీర్ మరియు విద్యలో మెరుపులు
నెలలో 3, 12, 21 లేదా 30వ తేదీల్లో జన్మించిన వారు మూల సంఖ్య 3 కిందకు వస్తారు. వీరి అధిపతి బృహస్పతి (గురువు). సూర్యుడు మరియు గురువు యొక్క ఆశీస్సులతో 2026 వీరికి జ్ఞానాన్ని, విజయాన్ని అందిస్తుంది.
- ప్రయోజనాలు: విద్య, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక రంగాల్లో భారీ పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లేదా పదోన్నతులు లభించవచ్చు. విద్యార్థులు గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
- పరిహారాలు: క్రమం తప్పకుండా విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించండి. దీనివల్ల మానసిక ప్రశాంతత మరియు ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయి.
మూల సంఖ్య 5: సమతుల్య వృద్ధి మరియు కొత్త అవకాశాలు
మీరు 5, 14 లేదా 23వ తేదీల్లో జన్మించినట్లయితే, మీ మూల సంఖ్య 5. 2026లో మీ కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి.
- ప్రయోజనాలు: ఉద్యోగ మార్పులు, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం మరియు వ్యాపార నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, బడ్జెట్ ప్రణాళికతో ఆర్థిక భద్రత ఉంటుంది. పని మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
- పరిహారం: లక్ష్మీ దేవిని సందర్శించి ఆశీస్సులు తీసుకోండి. పూజ గదిలో సాంబ్రాణి మరియు చందనం వాడటం మంచిది.
ముగింపు
సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న 2026 సంవత్సరం ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉంది. ముఖ్యంగా 1, 3 మరియు 5 సంఖ్యల వారు విశేష ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సానుకూల దృక్పథం, కృషి మరియు చిన్నపాటి పరిహారాలతో ఈ ఏడాదిని మీ జీవితంలో ఒక మైలురాయిగా మార్చుకోవచ్చు.