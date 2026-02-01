  • Menu
Lakshmi Narayana Yogam: కుంభరాశిలో గ్రహాల అద్భుత కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి 'లక్ష్మీ నారాయణ యోగం'.. ఇక డబ్బే డబ్బు!

Lakshmi Narayana Yogam
x

Lakshmi Narayana Yogam: కుంభరాశిలో గ్రహాల అద్భుత కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి 'లక్ష్మీ నారాయణ యోగం'.. ఇక డబ్బే డబ్బు!

Highlights

Lakshmi Narayana Yogam: కుంభరాశిలో బుధ, శుక్రుల కలయికతో ఏర్పడనున్న 'లక్ష్మీ నారాయణ యోగం'. ఈ అరుదైన గ్రహ గతుల వల్ల ఫిబ్రవరిలో మేషం, కుంభం సహా ఆ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.

Lakshmi Narayana Yogam: జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితాలపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2026 ఫిబ్రవరి మాసం ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపబోతోంది. కుంభరాశి వేదికగా బుధుడు మరియు శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'లక్ష్మీ నారాయణ యోగం' ఏర్పడబోతోంది.

ఏమిటీ లక్ష్మీ నారాయణ యోగం? నవగ్రహాలలో బుధుడు జ్ఞానానికి, తెలివితేటలకు కారకుడు కాగా.. శుక్రుడు సంపద, భోగభాగ్యాలకు అధిపతి. ఫిబ్రవరి 3న బుధుడు, ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ ఇద్దరు మిత్ర గ్రహాల సంయోగం వల్ల ఏర్పడే యోగం ఐదు రాశుల వారికి కనకవర్షం కురిపించనుంది.

ఆ అదృష్ట రాశుల జాతకం ఇలా ఉంది:

మేష రాశి: వ్యాపారస్తులకు లాభాల పంట పండుతుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

కుంభ రాశి: ఈ రాశిలోనే యోగం ఏర్పడుతుండటంతో వీరికి తిరుగుండదు. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆదాయం ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది.

మకర రాశి: వీరికి ఇది ఒక 'గోల్డెన్ పీరియడ్'. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. పట్టిందల్లా బంగారం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

కర్కాటక రాశి: పెట్టుబడులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడమే కాకుండా, ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు.

సింహ రాశి: కెరీర్‌లో పదోన్నతులు (Promotions) లభిస్తాయి. సామాజికంగా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వీరికి సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది.

గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్న తరుణంలో సరైన కృషి తోడైతే, ఈ ఫిబ్రవరి నెల ఈ ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన మలుపు కానుంది.

