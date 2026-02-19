Kuja Gochar 2026: కుజ గోచారం కుంభరాశిలోకి కుజుడు.. 3 రాశులకు అదృష్టం
ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశం. ఈ గోచారం వల్ల మేష, ధనుస్సు, కన్య రాశుల వారికి ఆర్థిక, ధైర్యం, పురోగతిలో శుభ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
కుజ గోచారం 2026: కుంభరాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశం.. 3 రాశులకు శుభ ఫలితాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుందని విశ్వసిస్తారు. ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు మకర రాశి నుండి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అనంతరం ఏప్రిల్ 2న మీనరాశిలోకి సంచరించనున్నట్లు జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కుజుడు ధైర్యం, శక్తి, కార్యదీక్షలకు ప్రతీకగా పరిగణించబడే గ్రహంగా భావించబడుతుంది.
కుజుడి గోచారం కుంభరాశిలో సంచరించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశముందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ గోచారం సమయంలో కుజుడు మూడవ ఇంటిలో సంచరించనున్నాడు. ధైర్యం, కీర్తి, సహోదర సంబంధాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. కుటుంబ జీవితం సానుకూలంగా ఉండే అవకాశముంది. బంధువుల ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందే సూచనలు ఉన్నాయి.
మేష రాశి:
కుజుడు పదకొండవ ఇంటిలో సంచరించడం వల్ల ఆదాయం, కోరికల నెరవేర్పు వంటి అంశాల్లో లాభాలు కలగవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆర్థికంగా మెరుగుదలతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు, పశువుల పెంపకం చేసే వారు కూడా అనుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కన్య రాశి:
కుజుడు ఆరో ఇంటిలో సంచరించడం వల్ల ధైర్యం, పోటీ భావన పెరగవచ్చు. శత్రువులపై పైచేయి సాధించే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం మంగళవారం సంబంధించిన నియమాలు పాటించడం, సానుకూల ఆచరణలు కొనసాగించడం ద్వారా కుజుడి శుభ ఫలితాలను మరింతగా పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గమనిక: పై వివరాలు జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడినవి. వ్యక్తిగత ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకంపై ఆధారపడి మారవచ్చు.