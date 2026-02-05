  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Kuja Gochar 2026: కుంభ రాశిలోకి కుజుడి ప్రవేశం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గండం.. 'తస్మాత్ జాగ్రత్త' అంటున్న జ్యోతిష్యులు

Kuja Gochar 2026
x

Kuja Gochar 2026: కుంభ రాశిలోకి కుజుడి ప్రవేశం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గండం.. 'తస్మాత్ జాగ్రత్త' అంటున్న జ్యోతిష్యులు

Highlights

Kuja Gochar 2026: కుంభ రాశిలో కుజుడి సంచారం.. ఈ మూడు రాశుల వారు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదా? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 23 నుండి ఏయే రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Kuja Gochar 2026: నవగ్రహాలలో సేనాధిపతిగా పిలవబడే కుజుడు (Mars) ఫిబ్రవరి నెలలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అయితే, కుంభ రాశికి అధిపతి అయిన శని దేవుడికి, కుజుడికి మధ్య తీవ్రమైన శత్రుత్వం ఉంటుంది. శత్రువు రాశిలోకి కుజుడి రాక వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఎవరా 3 రాశుల వారు?

1. కుంభ రాశి (Aquarius): కుజుడు మీ రాశిలోనే సంచరించడం వల్ల మీలో శక్తి పెరుగుతుంది, కానీ అది అతి విశ్వాసానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రభావం: అనవసరమైన కోపం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు మీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తాయి.

సూచన: సంయమనం పాటించండి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు.

2. వృషభ రాశి (Taurus): వృషభ రాశి వారికి వృత్తిపరంగా ఈ సమయం సవాలుతో కూడుకున్నది.

ప్రభావం: ఆఫీసులో పై అధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ కోపం వల్ల చేతికి వచ్చిన పని పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

సూచన: ఉద్యోగ మార్పు విషయంలో లేదా పనిలో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి.

3. వృశ్చిక రాశి (Scorpio): ఈ రాశి వారికి కుటుంబ మరియు సామాజిక సంబంధాలలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

ప్రభావం: ఆస్తి లేదా వాహన సంబంధిత వ్యవహారాల్లో చిక్కులు రావచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

సూచన: మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులపై రుద్దకండి. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

పరిహారాలు:

గ్రహ దోష నివారణకు మంగళవారం నాడు ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య పండితుల అభిప్రాయాలు మరియు వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడింది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవండి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick