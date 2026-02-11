  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Guru Gochar 2026: గురు సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. పట్టిందల్లా బంగారమే!

Guru Gochar 2026
x

Guru Gochar 2026: గురు సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. పట్టిందల్లా బంగారమే!

Highlights

Guru Gochar 2026: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహమైన గురుడు (బృహస్పతి) సంచారం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది. ఫిబ్రవరి 23 నుండి వీరి జీవితాల్లో సంపద వర్షం కురవనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల జాబితా ఇక్కడ చూడండి.

Guru Gochar 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువుగా భావించే బృహస్పతి అనుగ్రహం ఉంటే కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. తాజా గ్రహ సంచారం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 23 నుండి చంద్రుడు, కేతువు మినహా మిగిలిన గ్రహాలన్నీ గురువు ఆధీనంలోకి రానున్నాయి. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం అనూహ్యంగా మారబోతోంది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి, దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది.

అదృష్టం వరించబోయే రాశులు ఇవే:

తులా రాశి: వీరికి గురు బలం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. అప్పుల బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభంతో జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు, ఇంట్లో శుభ కార్యాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కుంభ రాశి: కలలు నిజం చేసుకునే సమయం ఇది. సొంత ఇల్లు కొనే యోగం ఉంది. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమై మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. విదేశీ వ్యాపారాల ద్వారా భారీ ఆదాయం సమకూరుతుంది.

మిథున రాశి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు (Promotions) లభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి.

సింహ రాశి: కష్టకాలం ముగిసి సంతోషకరమైన రోజులు మొదలవుతాయి. అవివాహితులకు వివాహ యోగం పడుతుంది. కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.

మకర రాశి: మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి పదవీ యోగం, ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.

ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు సాధారణ నమ్మకాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. పాఠకులు గమనించగలరు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick