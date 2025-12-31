January Horoscope 2026: కొత్త ఏడాది జనవరిలో మేషం, మకరం సహా ఈ 4 రాశులకు కనకవర్షం!
కొత్త ఏడాది ప్రారంభమైన జనవరి మాసం జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. జనవరి 2026లో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు రాశులు మారడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరంగా మారనుంది.
జనవరి 14న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించగా, అనంతరం కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కూడా అదే రాశిలో సంచారం చేయనున్నారు. దీంతో మకర రాశిలో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది. మరోవైపు శని దేవుడు మీన రాశిలో ప్రత్యక్ష సంచారం చేయడం విశేషం.
ఈ గ్రహయోగాల ప్రభావంతో మేషం, మకరం సహా నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, శుభఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి నెలలో మేషం నుంచి మీన రాశుల వరకు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి (Aries)
జనవరి నెల మేష రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే మరింత కష్టపడాలి.
వృషభ రాశి (Taurus)
ఈ నెలలో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపార విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ కలహాలు తొలగిపోతాయి. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
మిథున రాశి (Gemini)
బిజీగా గడిచే నెల. పెండింగ్ బకాయిలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించలేకపోవచ్చు. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. యోగా, ధ్యానం లాభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆస్తి లావాదేవీల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి (Virgo)
వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాయామం అవసరం.
తులా రాశి (Libra)
మిశ్రమ ఫలితాలు పొందుతారు. కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఇంటి అవసరాల కోసం ఖర్చులు చేస్తారు. వివాహ యోగం కలిసివస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు, ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
ధనస్సు రాశి (Sagittarius)
ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన నెల. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. బకాయిలు తిరిగి వస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
మకర రాశి (Capricorn)
చతుర్గ్రాహి యోగం ప్రభావంతో ఈ నెల మకర రాశి వారికి బంగారు కాలం. ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి కనిపిస్తాయి. వివాహ యోగం ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వివాహానికి కుటుంబ అంగీకారం లభించే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి (Pisces)
మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కష్టపడినా ఫలితాలు ఆలస్యంగా వస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన జ్యోతిష్య సమాచారం మత విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పాఠకులు నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.