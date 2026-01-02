January 2026 Purnima Date: జనవరిలో 'పౌష పూర్ణిమ' తేదీ, విశిష్టత మరియు శుభ ముహూర్తం వివరాలు!\
2026 జనవరిలో పౌర్ణమి ఎప్పుడు వస్తుంది? పౌష పూర్ణిమ పవిత్ర స్నానాలు, దానధర్మాలు మరియు సత్యనారాయణ వ్రతానికి శుభ ముహూర్తం వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో పౌర్ణమి తిథికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే పౌర్ణమి రావడం విశేషం. జనవరి నెలలో వచ్చే పౌర్ణమిని 'పౌష పూర్ణిమ' అని పిలుస్తారు. ఈ రోజున చేసే స్నానాలు, దానధర్మాలు అనంతమైన పుణ్యఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
జనవరి 2026 పౌర్ణమి ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది పౌర్ణమి తిథి జనవరి 2వ తేదీ సాయంత్రం ప్రారంభమై, జనవరి 3వ తేదీ వరకు ఉంటుంది. ఉదయ తిథి లెక్కల ప్రకారం, ప్రధానమైన పండుగ మరియు స్నానాదులు జనవరి 3న నిర్వహించుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తిథి వివరాలు:
వివరాలు,సమయం / తేదీ
- పౌర్ణమి తిథి ప్రారంభం,"జనవరి 2, 2026 - సాయంత్రం 06:53 గంటలకు"
- పౌర్ణమి తిథి ముగింపు,"జనవరి 3, 2026 - మధ్యాహ్నం 03:32 గంటలకు"
- ఉదయ తిథి ప్రకారం పౌర్ణమి,"జనవరి 3, 2026 (శనివారం)"
- చంద్ర దర్శనం (పూనమ్ చంద్),"జనవరి 2, 2026 రాత్రి"
- "స్నానం, దానం, ఉపవాస సమయం","జనవరి 3, 2026"
పౌష పూర్ణిమ విశిష్టత
పౌష పూర్ణిమతోనే పవిత్రమైన 'మాఘ స్నానాలు' ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజున ప్రయాగ్రాజ్ (త్రివేణి సంగమం), హరిద్వార్, కాశీ వంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో నదీ స్నానం చేయడం అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు జన్మజన్మల పాపాలను తొలగించి, మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, పితృ దేవతలకు తర్పణాలు వదలడానికి కూడా ఇది అనువైన రోజు.
ఈ రోజున ఏం చేయాలి?
- పవిత్ర స్నానం: శనివారం (జనవరి 3) బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పవిత్ర నదిలో లేదా ఇంట్లోనే గంగాజలం కలిపిన నీటితో స్నానం చేయాలి.
- సూర్య ఆరాధన: స్నానానంతరం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శుభప్రదం.
- సత్యనారాయణ వ్రతం: ఈ రోజున సత్యనారాయణ స్వామి కథ వినడం లేదా పూజ చేయడం వల్ల ఇంట్లో సిరిసంపదలు కలుగుతాయి.
- దానాలు: చలికాలం కాబట్టి నువ్వులు, దుప్పట్లు, అన్నదానం, బెల్లం వంటి వస్తువులను పేదలకు దానం చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
గమనిక: పౌర్ణమి చంద్రుడి వెలుగులో ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు సూచిస్తున్నారు.