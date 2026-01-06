Horoscope Today January 6, 2026: ఈరోజు 5 రాశులకు అదృష్టం డబుల్!
జనవరి 6, 2026 రాశిఫలాలు: ప్రీతి యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగ ప్రభావంతో మేషం, కర్కాటకం, కన్య సహా 5 రాశులకు విశేష ప్రయోజనాలు.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జనవరి 06, 2026 మంగళవారం రోజున అనేక శుభయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రోజు చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. అదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, చంద్రుడి సమ్మేళనంతో చతుర్గ్రాహి యోగం, ప్రీతి యోగం, ఆయుష్మాన్ యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం వంటి శుభయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఈ శుభయోగాల ప్రభావంతో మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, కన్య, తులా రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి మిశ్రమం లేదా ప్రతికూల ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారికి ఈరోజు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి (Aries Horoscope Today)
మేష రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం కనిపిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి అవుతాయి. ఆశించిన లాభాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. అయితే కొంత శ్రమ తప్పదు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే మరింత కృషి అవసరం. దాంపత్య జీవితం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
అదృష్టం: 80%
పరిహారం: శివలింగానికి నీరు సమర్పించాలి.
వృషభ రాశి (Taurus Horoscope Today)
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు తల్లిదండ్రుల మద్దతు లభిస్తుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. అయితే డ్రైవింగ్ సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థులు చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
అదృష్టం: 86%
పరిహారం: పసుపు వస్తువులు దానం చేయాలి.
మిథున రాశి (Gemini Horoscope Today)
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పనిభారం తగ్గుతుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ, వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు.
అదృష్టం: 85%
పరిహారం: హనుమంతుడిని పూజించాలి.
కర్కాటక రాశి (Cancer Horoscope Today)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు దైవిక సహాయం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతం అవుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కనిపిస్తుంది. వివాదాలు వస్తే శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలి. వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అదృష్టం: 84%
పరిహారం: వినాయకుడిని పూజించాలి.
సింహ రాశి (Leo Horoscope Today)
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు మరింత కృషి చేయాలి.
అదృష్టం: 76%
పరిహారం: రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించాలి.
కన్య రాశి (Virgo Horoscope Today)
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు అద్భుతమైన లాభాలు కలగనున్నాయి. పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మానసికంగా సంతృప్తి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండాలి. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి.
అదృష్టం: 72%
పరిహారం: శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించాలి.
తులా రాశి (Libra Horoscope Today)
తులా రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవాలి.
అదృష్టం: 90%
పరిహారం: శ్రీకృష్ణుడిని పూజించాలి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio Horoscope Today)
వృశ్చిక రాశి విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
అదృష్టం: 82%
పరిహారం: యోగా, ప్రాణాయామం చేయాలి.
ధనస్సు రాశి (Sagittarius Horoscope Today)
ధనస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
అదృష్టం: 79%
పరిహారం: వినాయకుడిని పూజించాలి.
మకర రాశి (Capricorn Horoscope Today)
మకర రాశి వారికి కెరీర్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి.
అదృష్టం: 79%
పరిహారం: వినాయకుడిని పూజించాలి.
కుంభ రాశి (Aquarius Horoscope Today)
కుంభ రాశి వారికి కొంత ఒత్తిడి ఉండొచ్చు. ఆస్తి, డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. అయితే వ్యాపారంలో లాభాలు ఉన్నాయి.
అదృష్టం: 95%
పరిహారం: సూర్యుడికి నీరు సమర్పించాలి.
మీన రాశి (Pisces Horoscope Today)
మీన రాశి వారికి శుభవార్తలు వినిపిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ, వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
అదృష్టం: 81%
పరిహారం: అవసరంలో ఉన్నవారికి సాయం చేయాలి.