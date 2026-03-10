Horoscope Today: కారణం లేకుండా గొడవ పడితే ఈ రాశివారికి ఇబ్బందులే.. ఈరోజు రాశిఫలాలు ఇలా..
Horoscope Today: ఈరోజు కొన్ని రాశుల వారికి బంధు మిత్రులతో మాట పట్టింపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ద్వాదశ రాశుల ఈరోజు ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మేషరాశి
మీరు మీ కుటుంబంతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. క్రీడల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. మీ మనస్సులో వివిధ రకాల గందరగోళాలు ఉంటాయి. విదేశీ పర్యటనకు స్నేహితుడి సహకారం మీకు లభించవచ్చు. వైద్యులు దూర ప్రయాణాలను పరిమితం చేయవచ్చు. మీరు ఎవరినైనా డబ్బు అడగాల్సి రావచ్చు. మీ దృఢ సంకల్పంతో మీరు క్లిష్ట పరిస్థితిని అదుపులోకి తెస్తారు. ఏ విషయంపైనా అయినా సరే నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా మాట్లాడడం మంచిది కాదు.
వృషభం
ఈరోజు మీ సోదరులు, భార్యతో మీ సంబంధం బాగుంటుంది. కుటుంబ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయడానికి మీరు కొన్ని విషయాలను వదులుకోవలసి రావచ్చు. మీరు ఇంటిని వదిలి వెళ్ళడానికి భయపడవచ్చు. మీ నిర్లక్ష్యం కారణంగా స్నేహితులు కోపంగా ఉండవచ్చు. మీకు సరిపోని విషయాల గురించి చర్చలకు మీరు దూరంగా ఉంటారు. మీ వ్యక్తిత్వంలో మార్పు ఉంటుంది. ఇది ఇతరులకు ఊహించనిది కావచ్చు. ఆత్మగౌరవం మీ పురోగతికి ఆటంకం కలిగించవచ్చు..
మిథునం
ఈ రోజు మీరు ఒక విలువైన వస్తువును పొందవచ్చు. ఇది విజయవంతమైన రోజు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్, బహుమతి లభించవచ్చు. వ్యాపారం చేసే వారికి కూడా ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు అప్పు వసూలు చేయడానికి ప్రయాణం చేస్తారు. కళాకారులు మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. ఎప్పుడో చేయాలనుకున్న పని ఈరోజు పూర్తవుతుంది. ఎవరి గురించి తేలికగా మాట్లాడకండి
కర్కాటకం
ఈరోజు రాజకీయ ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయి. మనసు అశాంతితో ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం నుండి రుణ సహాయం పొందుతారు. సామాజిక రంగంలో పనిచేసే వారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వేరొకరి మాటల వల్ల మీరు చికాకు కలగవచ్చు. కొన్ని విషయాలకు కుటుంబం నుండి వ్యతిరేకత ఉంటుంది. మీరు స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లి మంచి భోజనం చేస్తారు.
సింహ రాశి
ఈరోజు, పనిలో ఎవరితోనూ ఎటువంటి కారణం లేకుండా గొడవ పడకండి. మీకు మీ తండ్రి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార వృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఈరోజు ఫలించవు. మీరు ఓర్పు, ప్రతిభతో మీ శత్రువులను ఓడించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఒక చిన్న విషయం కారణంగా స్నేహితులతో సంబంధాలు దెబ్బతినవచ్చు. మీరు ఒక పనిని పూర్తి చేసి, ఆపై వదులుకోవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంలో తేడా కారణంగా మీరు అతనికి సరైన చికిత్స అందిస్తారు
కన్యారాశి
ఈరోజు వివాహితులకు సంతోషకరమైన సమయం అవుతుంది. అవివాహితులు కొత్త సంబంధాన్ని కనుగొనవచ్చు. దానిని సరిగ్గా కొనసాగించడం మీ చేతుల్లో ఉంది. మీ జీవిత భాగస్వామి మాటల కారణంగా మీరు మీ రుణాన్ని తీర్చుకోవలసి ఉంటుంది. మీ కంటే భిన్నమైన వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించకుండా మీ స్థానం సరైనదే అనే విధంగా మీరు వ్యవహరిస్తారు. మీ పిల్లలను సంతోషంగా ఉంచడం సాధ్యం కాదు. మీరు చాలా కాలంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నందున, ఈరోజు మీరు అన్నీ మరచిపోయి రోజులో ఎక్కువ భాగం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు
తులారాశి
సమాజం మిమ్మల్ని స్వార్థపరుడిగా చూడవచ్చు. మీరు వ్యాపారంలో డబ్బు సంపాదిస్తారు. మీ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఇంటి పనులు పూర్తి కాలేదని మీరు కోపంగా ఉంటారు. మీరు మీ కోపాన్ని దాచుకోలేరు. ఉద్యోగం పొందడానికి మిమ్మల్ని డబ్బు అడగవచ్చు. మీరు నిజం చెప్పాలనుకున్నా, ఇతరుల ఒత్తిడి కారణంగా మీరు దానిని దాచిపెడతారు. మీ పెద్దల నమ్మకాన్ని పొందడం కష్టం కావచ్చు. మీరు అపరాధ భావనను అధిగమించలేరు.
వృశ్చిక రాశి
మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు, మీరు ఇంట్లో కొత్త వాహనం కొనే అవకాశం ఉంది. ఆందోళన, ఉదాసీనత కారణంగా మీరు మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోలేరు. శత్రువులు మీ సోమరితనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. మీరు ఈ రోజు భూమి నుండి సంపదను పొందవచ్చు. పెద్దల మాటలు మీకు పూర్తిగా నచ్చవు. మీరు వదిలిపెట్టిన వాటిని మీరు తీసుకోకూడదు. విద్యార్థులు తమ చదువులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం ముఖ్యం
ధనుస్సు రాశి
మీ కృషికి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఈరోజు, మీ తల్లి నుండి ప్రేమ, ప్రత్యేక మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ శత్రువులను కలవరపెడుతుంది. బంధువులను కూడా కోల్పోవచ్చు. అడిగినప్పుడు కూడా స్నేహితులు సహాయం చేయకపోవడం మిమ్మల్ని అనుమానించేలా చేస్తుంది. ప్రేమ మీరు అనుకున్నట్లుగా ముగుస్తుంది, మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
మకర రాశి
మీ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మీరు నిరంతరం కృషి చేస్తారు. కష్టపడి చేసిన పని వృధా అని బాధపడకండి. ఏదీ వ్యర్థం కాదు. మీకు కావలసిందల్లా సమయం. ఈ రోజు మీరు అనవసరమైన విషయాలకు వృధాగా డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. సామాజిక కార్యకలాపాల్లో అడ్డంకులు ఉంటాయి. మీ పిల్లల నుండి సంతోషకరమైన వార్తలు ఉంటాయి. మీ స్వంత సామర్థ్యాన్ని మీరు సరిగ్గా తెలుసుకోకపోవచ్చు. మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.
కుంభ రాశి
మీ జీవితాన్ని మార్చే కొన్ని శుభవార్తలు మీకు రావచ్చు. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి పెరుగుతాయి. పాత వివాదాలు ముగుస్తాయి. ప్రాజెక్టును వేరే కోణం నుండి చూడవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీరు మీ ఉద్యోగాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. మీకు ఒక శుభ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. అధికారం విషయంలో ఒక స్నేహితుడు మిమ్మల్ని మోసం చేశాడని మీరు తెలుసుకుంటారు. నష్టం చిన్నదే అయినప్పటికీ, మీరు చాలా బాధపడతారు
మీన రాశి
ఈ రోజు వ్యాపారం చేసే వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు ప్రభుత్వం నుండి డబ్బు పొందవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి కొన్ని పనులకు మద్దతు పొందవచ్చు. మీరు ఎవరితోనూ అనవసరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడకూడదు. ప్రభుత్వం నుండి మీ పని ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల ద్వారా జరుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించవచ్చు. మీరు పొందే ఆస్తి నుండి మీరు ఎక్కువ లాభాన్ని ఆశించవచ్చు